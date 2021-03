Je tváří estetické kliniky, zákrok na vylepšení obličeje byste u ní ale hledali marně. Bílá se ukázala bez make-upu

V krátkém, avšak pozitivně laděném videu, Bílá svým fanouškům vzkázala, že na ně stále myslí a stále tu pro ně je. Vysvětlila, že na svém profilu na sociální síti se snaží zveřejňovat samé pozitivní věci ne z toho důvodu, že by nic negativního neviděla, ale proto že negativních informací je kolem spousta a nevidí důvod, proč by to lidé měli vidět i u ní.

Sledujícím přetlumočila i radu od jistého psychologa, který radí, abychom si všichni dali mediální detox a hráli doma hru Člověče, nezlob se. Se smíchem však Bílá zdůrazňuje, abychom nikoho nevyhazovali těsně před domečkem.

Bílá také uvedla, že ač pro své fanoušky nemůže zpívat naživo, na své narozeniny chystá live koncert a chystá i například zajímavé streamy přes internet.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Lucie Bílá (@luciebila)

„Určitě bude dobře, přece neprší pořád. Nikdy neprší pořád. Jednou to přejde a bude zase hezky,“ popřála svým sledujícím zpěvačka.

Nutno podotknout, že Lucie Bílá je sice tváří estetické kliniky, avšak na obličeji žádný „vylepšovací“ zákrok nenajdete. A Bílá Blesku vysvětlila proč: „Můj obličej je mapa mého života! Jsem na své vrásky pyšná a rozhodně o ně nechci přijít,“ uvedla.

„Vy jste zlatá. Takové lásky od vás, moc se těším na vše, co bude a až se konečně budeme potkávat. Krásný den,“ napsala jí její sledující.

Její sledující takové emotivní a upřímné video ocenili. Někteří jí vzkazovali, že jsou rádi za to, že ji mají. Jiní uváděli, že jde z Lucie energie, která je vždy pohladí u srdce . Podle slov jiných jim pak Lucie vždy umí rozzářit den.

Další pak jen například poděkovali za krásná slova či uvedli, že se také velmi těší, až se společně uvidí.

Lucie Bílá

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík. V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.

V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipim na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka. Radek Filipi se stal v Brazílii mistrem světa v bench-pressu.