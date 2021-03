„Zase typický příklad, že za peníze lze koupit vše, i tu svobodu.“ Krainová naštvala své fanoušky, přišla kritika

Někomu koronavirová epidemie změnila život od základů, pro některé se ale nic nezměnilo. Takovým příkladem je nejspíše i česká topmodelka Simona Krainová, která si i přes světovou pandemii užívá na dovolené v zahraničí. A vypadá to, že se zpět do Česka nechystá, což některé její fanoušky vcelku naštvalo. Co jí vzkázali?

Nedávno jsme uváděli, že Krainová se svou rodinkou, psem a přáteli vyrazila do exotického Karibiku, a to u příležitosti svých 48. narozenin. Konkrétně se jejím cílem stal ostrov Svatý Martin, který patří do karibského souostroví Malé Antily.

A vypadá to, že se jí zde tak moc zalíbilo, že si dovolenou plánuje prodloužit. Donutila ji k tomu zřejmě i situace, která aktuálně panuje v Česku. Svým fanouškům proto poslala vzkaz.

„Z okresu do okresu ,z pláže na pláž, zůstáváme tady, byť jsme v tom s vámi. Držte se,“ napsala Simona ke snímku.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený simonakrainova (@simonakrainova)

Reakce na sociální síti

Tento nevinný post si však vysloužil velkou vlnu kritiku a na sociální síti se rozjela ostrá diskuze. Lidem se totiž vůbec nelíbilo, co Simona napsala a jak se celkově k celé situaci staví.

„Tak to je vtip týdne, možná i měsíce… Já taky soucítím s hladovými, asi jim pošlu fotku řízků s nějakými prázdnými frázemi,“ zuřila jedna uživatelka.

Spousta lidí tak Simonin post považovala za výsměch.

„Někdy je lepší opravdu mlčet...‍ Hlavně, že jste V TOM s námi. Díky!“ poznamenávali ironicky další.

A objevovaly se další reakce v podobném duchu: „Tak teda mně vůbec nevadí, že jste u moře. Kdybych měla prachy a možnost, tak letím taky… Ale ten komentář je fakt na flákanec. Já se v práci můžu jen každý den dívat na to zoufalství v nemocnici … Jinak postava super, triko průměr… Co nám to mělo sdělit. Good vibes only… Asi ne… Sorry jako.“

Velká část jejích sledujících tak podotýkala, že byl její „komentář nevhodný a na úrovni paní z Kocourkova“. „Zjevně lepší okres,“ psalo se v dalším komentáři.

„Zase typický příklad, že za peníze lze koupit vše, i tu svobodu,“ ozývali se jiní.

Další uváděli, že si Simona nedokáže ani představit, co „obyčejní“ lidi zažívají.

„Těžko chápete nás ostatní, co chodíme do práce a z práce, nikam a nic nemůžeme, někteří ani nemáme za co žít a o cestování si můžeme nechat zdát… Mám pokračovat dál? Jako vážně???“ nestačili se divit uživatelé.

Nicméně, ozvalo se také několik fanoušků, kteří stáli na straně Simony a vyjadřovali jí podporu.

„Rozhodla bych se úplně stejně! Užívejte,“ přáli jí.

Některé překvapilo, jak moc se do ní lidé pustli: „Žasnu, kolik zlých reakcí je tady… Pod obyčejnou fotkou, pod přáním, abychom se drželi… Kdybychom všichni měli prostředky, tak jsme taky daleko za mořem… Paní Krainová nic zle určitě nemyslela, ale většina reakcí tady zlá opravdu je…“ vyslovila svůj názor jedna uživatelka.

Simona Krainová

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.

Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.