Jágr potěšil Ledeckou originálním dárkem. Tak to je bomba, reagují fanoušci. Video

Že by se z excelentní lyžařky a ještě lepší snowboardistky stala další vrcholová sportovkyně? V případě mladičké a velmi talentované Ester Ledecké by to nebylo žádné překvapení. A celé této vizi nahrává i jeden zásadní fakt - a sice dárek, který dostala od hokejisty Jaromíra Jágra.