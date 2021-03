„Měla jsem vás ráda, ale tohle je už moc.“ Válka na Instagramu topmodelky Krainové: Lidé jí to dávají pořádně „sežrat“

Topmodelka Simona Krainová nedávno na Instagramu sdílela, že zůstává v zahraničí, protože je v Česku epidemiologická situace taková, jaká je. I když chtěla zřejmě na nelehkou situaci, s níž se pojí přísná opatření, reagovat nadneseně, moc se jí to nepovedlo. Schytala obří kritiku. Nyní se k věci vyjádřila znovu, ale reakce lidí byly ještě tvrdší…

Před pár dny česká modelka uvedla, že zůstává na dovolené na ostrově Svatý Martin, který patří do karibského souostroví Malé Antily.

„Z okresu do okresu ,z pláže na pláž, zůstáváme tady, byť jsme v tom s vámi. Držte se,“ napsala tehdy Simona ke snímku.

„Zase typický příklad, že za peníze lze koupit vše, i tu svobodu,“ ozývali se další.

Za to ji však začali ve velkém kritizovat mnozí uživatelé a na sociální síti se strhla obří diskuze. Lidé ji vzkazovali, že měla radši mlčet.

Simona to tak ale nechtěla nechat a reagovala znovu. Zřejmě se chtěla pokusit svá slova a jednání vysvětlit, a tak sdílela velmi obsáhlý post na Instagramu.

„Ano… Je lehké se dotknout ohně, obzvlášť v téhle nelehké době. Ne… Neukázala jsem prstem jinam, než na to, co už mě, byť i tady tak daleko, doslova zvedlo ze židle. Neukázala jsem prstem na vás. Přehnala jsem volbu slov a vy jste zvolili špatný úhel pohledu. Moje chyba! Na druhé straně je snadné si vylít zlost, hořkost, nenávist… na tom, kdo není skutečným původem zlosti, beznaděje, nenávisti. Já to určitě nejsem,“ začala své povídání.

A pokračovala tím, jaký vztah má k tomu, co se nyní odehrává v Česku a co nařizuje vláda.

„Jsem zastánce svobody a toho, že striktní opatření v naší zemi nikam nevedou. Jsem za neporušování lidských práv! Za neporušování ústavy. Má slova měla poukázat na nesmyslnost omezování lidí, rodin, dětí, přátel… Na striktní omezování vás tam doma podle mě již za hranicí normálnosti! Kdybych mohla, přenesla bych vás všechny sem za mnou, kde je svět ještě trochu v pořádku, ale to nejde. Nasměrujte proto svou zlobu na její skutečný původ… I když to vypadá, že sem tam chodím po tenkém ledě… Jsem opravdu srdcem s váma, ať máte úhel pohledu jakýkoliv…“ dodala.

A i když si možná myslela, že to tentokrát její slova spraví, mýlila se. Některé to totiž rozhněvalo více, než její dřívější post.

„Jenom kecy a nic z toho. Měla jsem vás ráda, ale tohle je už moc,“ spustili na ni lidé.

A přidávali se další: „A já si zase myslím, že jste to neměla vůbec psát. Teď už je pozdě.“

„Jděte už do háje. Co nám tu kážete? Co Vvy o tom, co se tu děje, víte?! Vy a vám podobní nám sem zase zatáhnete další mutace a my pak budeme muset zase být v dalším lockdownu. A vy si zase vyjedete k moři a odtud budete plkat moudra. Máme toho dost už, dokud lidi nepochopí, že teď je hloupost cestovat, nikdy se z toho nevyhrabeme! Tak laskavě nehodnoťte situaci tady, když tady nejste!“

Jiní ji také obviňovali ze sobeckosti a nadřazenosti: „Co jste, Simono, udělala pro to, aby se situace u nás zlepšila? To, co předvádíte je sobeckost a nadřazenost, nic víc.“

„Víte, na jednu stranu vás chápu, taky mě spousta věcí štve. Na druhou stranu, mluvíte o ústavě, o lidských právech… Upřímně, četla jste je někdy? V dnešní době se každý ohání svými právy, bohužel si už málokdo uvědomuje, že ruku v ruce s právy jdou také povinnosti... A svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého,“ vzkázala jí jedna uživatelka.

A obsáhlé komentáře se objevovaly dál. „Simi, mám vás ráda, ale tohle zabolelo… Máme počtvrté zavřeno, bojujeme o přežití, v nemocnicích docházejí lůžka a vy máte srandu z toho, že jsou zavřené okresy… Prosím, vystupte ze svého imaginárního světa do reality, tohle se v této době, kdy je většina lidí pěkně v háji, prostě z etických důvodu nepíše… Hezkou dovolenou a my jdeme bojovat dál!“ napsala jí jedna podnikatelka.

Pár lidí ještě poznamenávalo, že to Simona měla nechat být a znovu téma neotevírat. LAch jo, někdo má holt potřebu šlápnout do hovna dvakrát…“ psali.

Někteří zašli ještě dál a psali, že Simona zřejmě nemá „žádný soucit s lidmi, co leží v nemocnicích. „Pořád jen o sebe. Tak zůstaňte žít tam, kde jste,“ psali naštvaně.

Jiní nechápali, proč teda Simona vlastně zveřejňuje, že je pryč, když jí pak vadí následné reakce lidí.

I přesto se ale našli lidé, kteří Simoně vzkazovali, že si z reakcí nemá nic dělat a podpořili ji.

„Simi, mě držíte v poho vy! Vaše storíčka, pozitivní úsměv, humor…. Závist je sviňa… Nic víc v těch hejtech a hnusech není. Užívejte,“ vzkazovali jí.

A přidávali se další: „Já myslím, že kdo chce, pochopí a je mu jasné, jak to myslíte. Kdo nechce a jen hledá příležitost vylét si zlobu, bude hledat sebemenší důvod si rýpnout.“

Další modelku utěšovali tím, že je nyní těžká doba, a tak jsou lidé bohužel na sebe mnohem více zlí a hnusní.

