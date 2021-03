„Pro dobrotu na žebrotu.“ Michal David chystá pro své fanoušky online koncert, ale narazil na kritiku. Prý je moc drahý

Oblíbený hitmaker chystá na konci měsíce v Divadle Broadway online koncert pro své fanoušky. Radost mu však kazí reakce některých lidí, kteří mu píší, že cenu za vstupenku na akci přestřelil. A přitom stojí jen 690 Kč.

Šedesátiletý zpěvák se svým trápením svěřil jak na Facebooku, tak na Instagramu.

„Moji milí fanoušci, jsem velice zaskočen a přiznám se, i nemile překvapen vašimi reakcemi na připravovaný stream on-line koncertu 27.3.2021. Píšete mi, že chci nehoráznou částku 690 Kč za přístupový kód/vstupenku. Také mi píšete, co jsem udělal vůbec dobrého a jen tak pro radost lidem. Tak to uvedu na pravou míru - Začnu tím, co jsem udělal v minulém roce,“ začal své povídání na sociální síti.

Následně pokračoval výčtem toho, co předešlý rok absolvoval, a to často bez nároku na honorář: „Zdarma jsem objel a navštívil asi 20 domovů pro seniory, kde jsem měl vždy 40-ti minutové vystoupení a autogramiádu. Odvysílal jsem zdarma 2 on-line recitály z mého studia, které v průběhu přenosu často vypadávaly a nadávali jste mi, že si mám najmout pořádnou techniku a zkušeného ajťáka.... S kapelou Kvatro jsme odehráli loni v září celkem 8 „open air koncertů“, které byly limitovány účastí do tisícovky diváků. Vstupné na tyto koncerty pokrylo pouze náklady na techniku, dopravu a honoráře kapely a další věci jako např. security, zdravotní služba, hasiči, pronájem areálů atd. Já jsem zpíval opět bez nároku na honorář, abych zajistil aspoň nějaký výdělek mé kapele a také, abych uspokojil vás – moje milé fanoušky – udělal vám radost a vyjádřil Vám vděk za to, že JSTE. Bez Vás fanoušků by totiž žádný zpěvák nebyl tím, čím je.“

„Teď k samotnému streamu připravovaného ON-LINE koncertu: Přístupový kód/vstupenka za 690 Kč bude sloužit pro pokrytí velmi drahé a náročné techniky pro samotný přenos/přenosové vozy/, realizace světelné aparatury, veškeré potřebné další techniky, honoráře techniků a kapely, pronájmu divadla a jeho technického personálu. Ani tento on-line koncert pro mě nebude ziskový. A pokud nějaký zisk bude, tak chci část věnovat na charitu potřebným,“ objasnil výši vstupného.

Dotkl se také dvou přeložených narozeninových koncertů v O2 aréně, na které již lidé mají zakoupené vstupenky a které se bohužel kvůli koronavirové pandemii stále odkládají. Pak ale přešel k samotnému plánovanému koncertu, přičemž ještě znovu připomněl, že bohužel nemůže za všechna vládní nařízení a zákazy zpěvu a za to, co se v posledním roce odehrává na celém světě.

Zároveň se snažil svým fanouškům a sledujícím přiblížit i skutečnost, že on je oproti některým svým kolegům z branže ještě vcelku levný. Jako příklad uvedl akce Leoše Mareše či skupiny Kryštof.

„Jen pro vaši představu, Leoš Mareš již odvysílal tři takové streamované on-line přenosy a jeho přístupový kód/vstupenka stála 1000 Kč. Kapela Kryštof také připravuje podobný typ koncertu a jejich cena bude určitě taky vyšší. Nechtěl jsem tak vysokou cenu, proto jsem navrhl 690 Kč, což je spodní hranice nákladů, za které se dá takový koncert zrealizovat a odvysílat,“ pokračoval ve vysvětlení.

Nezapomněl přitom upozornit na jednu podstatnou věc, a sice, že daný přístupový kód, za který lidé platí, je pro jedno zařízení – tedy počítač nebo SMART TV, na které se může dívat v jedné domácnosti více lidí.

„Věřím, že jsem vám dostatečně objasnil celou tuto nemilou záležitost a pokud se vám zdá cena za tento on-line koncert vysoká, či nadsazená, nemusíte si to kupovat. Je to jen věc nabídky a poptávky. Chtěl jsem v této nelehké době udělat něco pro vás - moje fanoušky. Spousta z Vás mi naopak psalo, abych nějaký takový koncert udělal a že si jej rádi zaplatí. Ale jak vidím, tak je to asi špatně. Přeji vám všem hlavně pevné zdraví a i přes tuto vaši nevoli vám všem moc děkuji za přízeň. Vážím si toho,“ napsal závěrem.

Ze statusu šlo přitom poznat, že je zpěvák reakcí některých osob opravdu zklamaný.

Reakce na sociální síti

„Pane Davide, jste legenda a pan zpěvák a showman. Tohle kritizují jen nuly a lidé, co nic nedokázali,“ snažil se ho podpořit jeden jeho fanoušek.

Když však tyto posty zveřejnil na Instagramu či Facebooku, dočkal se velkého. A téměř všechny se nesly jen v pozitivním duchu.

Jiní poukazovali v této souvislosti na staré české přísloví: „Nedejte se, člověk se chce zavděčit a za to dostane od lidí vynadáno. Jak známo, pro dobrotu na žebrotu. Přeji, aby byly koncerty úspěšné i bez publika. A držte se!“

„Na to kašlete, jste frajem,“ přidávali se s podporou další.

Spousta uživatelů také ocenila, že o tom Michal David vůbec promluvil.

„Suprově napsaný. Už se na ten koncert těším. Trochu radosti do téhle doby. Jen tak dál, jste super,“ stálo v dalším komentáři.

Lidé mu tak psali, že se na jeho koncert velmi těší a že jej moc rádi podpoří a vstupenku si koupí. Někteří dokonce uváděli, že se nemohou dočkat toho, až se zase bude moct jít normálně na koncert.

A objevily se i rady, aby to zpěvák vůbec neřešil, protože „lidé jsou různí“.

„Já bych to neřešil. Kdo chce, ať podpoří kvalitu. Kdo nechce, ať jde na Leoše za víc na nic,“ psali s narážkou na nedávný koncert známého moderátora.

Michal David

Michal David je český zpěvák, skladatel a hudební podnikatel. Vystudoval pražskou hudební konzervatoř a poté založil jazzové kvarteto „Čtyři“. V 80. letech se stal novým popovým idolem.

Pokud jde o jeho první sólové album, to vydal v roce 1980. Jeho hudba se objevila ale i ve filmech, například ve snímcích Vítr v kapse, Láska z pasáže, Kamarád do deště, Discopříběh 1 a 2 a Decibely lásky. Celkem vydal 16 sólových alb.

David mimo to komponuje pro další umělce. V dubnu r. 1995 založil se svou ženou společnost D. D. records, s. r. o. Dále tento zpěvák koncertuje, vystupuje na diskotékách, věnuje se tvorbě muzikálů. Po republice jezdí a hraje se jeho vlastní muzikál složený z jeho písní jménem Děti ráje. Působil jako kouč v televizní soutěži Hlas Česko Slovenska.