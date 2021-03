Emily Ratajkowski odhodila veškeré zábrany: V pokročilém stádiu těhotenství pózuje zcela nahá na fotkách

Světová modelka Emily Ratajkowski ví, jak šokovat, nebo minimálně zaujmout. Právě to se jí totiž povedlo, když na svém účtu na Instagramu zveřejnila nové fotografie, které mnohým div nevyrazily dech. Kráska tak nejspíše zastává názor, že ani v těhotenství se ženy za své tělo nemusí stydět a pustila se do toho naplno!

Devětadvacetiletá modelka s polskými kořeny se už nemůže dočkat, až přivede na svět prvního potomka. A i když jsou fanoušci zvědaví, jestli Emily porodí holčičku či chlapečka, případně, jak se miminko bude jmenovat, modelka si tuto informaci nechává zatím pro sebe. Co si však pro sebe rozhodně neschovává, je její nahé tělo, a to i v požehnaném stavu…

Rajtakowski totiž na sociální síti opět ukázala, že nemá problém s odhalováním, a to ani tak v pokročilém stádiu těhotenství. Její Instagram tak zahltila série nahých a velmi odvážných snímků.

Modelka se nechala zvěčnit v domácích prostředí. Na některých fotografiích je zachycena v posteli, na jiných ve vaně.

A stud jí zřejmě nic neříká…

Na jednom snímku dokonce pózuje zcela nahá u zdi a dává světu na obdiv svůj dokonalý zadeček

Některé snímky jsou střídmější, jelikož na nich Emily přeci jen sáhla po pár kusech oblečení. I tak se ale její bujné křivky doslova derou ven…

Tato série fotek tak dokazuje jen to, co už všichni dávno věděli, a sice, že je Emily pořádná svůdnice a provokatérka.

A zřejmě takové snímky nikoho z jejích fanoušků nepohoršují, o čemž svědčí i to, že některé fotografie si již vysloužily přes dva miliony lajků.

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski je americká modelka a herečka. Modelingu se začala naplno věnovat po prvním ročníku na Kalifornské univerzitě v Los Angele.

Ratajkowski má anglické, irské, polské, německé a židovské předky.

Kromě modelingu ji lidé mohou znát také z několika filmů, v nichž si zahrála. Jde například o snímky We Are Your Friends a Vincentův svět. Kromě toho se tato kráska objevila i ve videoklipu k písni „Blurred Lines“ Robina Thicke.