Chlapec hezčí než obrázek. Burešová se předvedla v novém ohozu

Česká herečka a zpěvačka Eva Burešová se opět se svými fanoušky na Instagramu dělí svojí náladou. Evičce se zachtělo být žižkovským chlapcem. Co způsobilo takovou náladu?

Eva Burešová na svém Instagramu sdílela fotografii, na které vypadá jako chlapec. Oblečená ve vytahané mikině s tmavou kapucí a kšiltovkou, která zahaluje její tváře. Jelikož jsou oči oknem do duše, těžko říct, co je v té duši odehrává.

Vedle fotografie stojí komentář Burešové: „Žižkovský chlapec mood on.“

Zda tato její „chlapecká“ nálada souvisí s nedávným negativním komentářem ze strany některých fanynek, můžeme pouze hádat. Zmiňme, že nedávno Eva Burešová sdílela komentář, který ji adresovaly uživatelky. Komentář se týkal hereckého obsazení seriálu Slunečná.

Tehdy Burešová uvedla: „Moc často takové komentáře nesdílím, nechávám to být. Ale tohle mě upřímně docela zaskočilo. Přiznám se. Chtěla jsem se přidat do skupiny fanoušků Slunečné. Pozdravit je, poděkovat za jejich věrnost a za to, že je seriál baví. Jako první diskuze na mě vyskočilo tohle.“ Tak otevřela svůj příspěvek.

„Takto se baví dvě dospělé ženy. Takto mě komentují. Ani jedna z nich mě nezná, nikdy jsme se neviděly. Můj životní postoj je takový, že nesoudím lidi, pokud je neznám, nesoudím jejich vzhled ani jejich rozhodování,“ pokračovala Eva.

„Tohle je ta podpora starší generace k nám mladým. Tohle jsou reálné osoby, reálné maminky, reálné babičky…Ale hlavně... ženy. Takhle se mezi sebou baví o jiných ženách. Nikdy na tom nebudeme lépe, pokud budeme schopny takhle jedna o druhé mluvit. Omlouvám se, muselo to ven. Zamrzelo mě to. Hodně. Vám všem, slušným lidem, přeji hodně lásky, krásný, úspěšný den,“ dodala na závěr Eva.

Ať už byla příčina tohoto obrazu jakákoliv, musí se nechat, že z Evy se povedl skutečné hezký chlapec. Myslí si to i většina sledujících, několik z nich by se možná do této verze herečky byly schopny zamilovat.

„Byla byste nádherný muž!!! Jste dokonalá,“ napsala Evě jedna uživatelka.

„AAA, a ta bundička?! ... miluju žižkovského chlapceee,“ vyznala Evě lásku další.

„Já tě miluji,“ odznělo z úst fanynek hned několikrát.

Některé fanynky jí spíš vidí jako gangstera.

„Vy jste teda pořádný gangster,“ uvádí uživatelka _ad_e_la.

Někteří uživatelé poznamenávali raperský look: „Vrátil se nám klučík z Žižkovskýho gengu ...jou jou.

„Joujouuu,“ připájí se další.

Nebo jde o návrat do puberty? „Puberta jede, seš skvělá,“ uvádí uživatelka

my_slunecna.

Měla by podle reakcí fanoušků možná Burešová popřemýšlet o změně stylu?