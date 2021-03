Pomeje prozradila, co nás nutí dál žít s manipulátorem

Zmiňme, že nedávno před smrtí svého manžela, který měl také problémy s alkoholem, se s ním dýdžejka rozešla. Podle všeho začíná mít stejné potíže i ona sama.

„Držela jsem suchý únor, ale nezvládla jsem to,“ uvedl přiznání Pomeje Blesk.

Nepříjemné zkušenosti ze života jsou často doprovázeny depresí, výčitkami svědomí, analýzou předchozích zkušeností a také častých otázek proč se to stalo se mnou? Někdy nás to donutí, abychom se hlouběji zamysleli nad svým životem.

Podle všeho něco podobného probíhá i v životě Pomeje. Kráska se totiž se svými uživateli na Instagramu podělila podrobným psychologickým komentářem na téma manipulace.

„… nějakou dobu jsem jím byla a pak dlouhou dobu jsem s ním žila!“ začíná svůj komentář Pomeje a přidává obrázek zlomeného srdíčka.

„Důvod? Pošramocené sebevědomí!“ upřímně se přiznává Andrea.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANDREA POMEJE (@andreapomeje)

Podle jejího názoru manipulátor je člověk, kterému se v dětství nedostávalo základních potřeb, jako je například láska nebo pocit bezpečí, a proto tento člověk žije s pocitem neustálého strachu. To ho pak nutí vytvořit si svůj vlastní svět, svoji ochrannou bublinu a chce, aby všichni, koho má rád, byli částí této bubliny, a to i za podmínky, že by měl použít násilí.

Pomeje ve svém komentáři zdůrazňuje, že manipulátorem nemusí být pouze váš partner, ale kdokoliv jiný, ať už se jedná o rodiče, šéfa, nebo vaše dítě. Dodává, že soužití s takovým člověkem se pro vás časem stane nesnesitelné a zdraví ničící.

„Dokud nepřijdete na to, proč ho ve svém životě máte, bude vám vysávat energii až do doby než řeknete DOST!“ konstatuje dýdžejka.

„Proč je to ale tak strašně těžký od takového člověka odejít?“ ptá se dál.

„Protože čím déle jste v pasti takového člověka, tím více u vás roste adrenalinová závislost!“ konstatuje kráska.

Proč ale někteří dále zůstávají uvěznění v takovém vztahu, který přináší do života pouze utrpení a bolest?

Andrea míní, že všemu vinou je chemie a krátce vysvětluje: „Přitáhnete si do života bytost, co vám má zrcadlit vaše největší strachy - vaše tělo to rozpozná, protože se změní vaše chování a psychika - vyplaví tak díky podvědomému strachu adrenalin, který nás má chránit - pokud ale nerozeznáme signály a nevyužijeme adrenalin například k útěku - změní se na zvýšenou hladinu cukru v krvi - a s tím už naše úžasné tělo pracuje tak, že k stabilizaci produkuje endorfin - neboli hormon štěstí!“

To je podle jejího názoru důvod, proč je natolik těžké odejít od člověka, který ve vás vytváří strach, který se pak proměňuje ve falešný pocit štěstí.

Přiznává, že manipulátoři jsou ve skutečnosti oba, manipulátor i jeho oběť totiž fungují v symbióze.

„Pro manipulátora je oběť potravou - snižování vaší ceny mu přidává na růstu jeho významu. Čím více mu to funguje, tím více pociťuje svou vlastní cenu, kterou nezná! Ne, že by byl nějak úžasný, ale tím, že vidí, jak reagujete, tak z vás vysává energii, která ho dělá silnějším! Uvědomte si, že to, co je, je jen díky vám! Takovou máte moc!“, dodává na závěr svého psychologického rozboru Pomeje.

Toto téma je velice aktuální v dnešní době, proto Pomeje přizvala své sledující pokračovat v diskuzi v komentářích. A co si o tom myslí její sledující?

„Děkuji za tento příspěvek Andy,“ poděkovala dýdžejce jedna z uživatelek.

„Znám,“ přiznala se další uživatelka.

„Napsala jsi to skvěle! Díky za takové posty,“ pochválila Pomeje další.

„Neskutečně napsané… hltám každé slovo,“ dodává další sledující.

„Téma, které si uvědomuji a sleduji kolem sebe poslední rok, díky za váš článek,“ připájí se k diskuzi další.

„Krásně napsané, a bohužel pravdivé, ačkoliv si to někdy nedokážeme připustit,“ dodává sledující katalokvencova.

Nehledě na obrovskou diskuzi, objevily se i uživatelky, které zaujal pouze snímek. Třeba nechat, že to na něm Pomeje opravdu sluší.

„Nádhera,“ komentuje jedna sledující. „Neskutečně krásná žena,“ připojila se další.

„Angelina Jolie,“ spatřila pozoruhodnou podobnost na snímku Pomeje a Jolie, obzvláště v obraze Tomb Rider.