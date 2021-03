Helena Vondráčková se nechala naočkovat proti covidu-19. Někteří fanoušci ji však nařkli z propagace očkování za úplatu

Ve videu, které Helena zveřejnila na Facebooku, uvádí, že očkování vidí jako jedinou možnost, která dovede zbavit lidi onemocnění či alespoň zmírnit průběh.

Uvedla, že aplikace byla bezbolestná a jinak se cítí v pořádku. Sdělila, že má z toho dobrý pocit, že udělala něco pro to, abychom se v Česku oprostili od koronaviru, se kterým se potýkáme již rok. Vyzvala zároveň k tomu, že by to měli absolvovat všichni, aby se dalo žít normálním životem.

Pod jejím videem se však nenašly jen pozitivní komentáře, jak by se mohlo zdát. V komentářích se objevovaly reakce uživatelů, ve kterých stálo, že by Helena neměla očkování nutit a že podporuje „covid divadlo“.

„Moc si vás vážím, paní Vondráčková. Za tudle propagandu očkovaní ale rozhodně ne. Každý má mít právo rozhodnout se dle svého mínění a apelovat na lidi, že by se měli rozhodně všichni nechat očkovat, mi nepřijde správné,“ uvedl jeden sledující.

Vzhledem k tomu že Helena našla takové komentáře, rozhodla se, že poskytne své další vyjádření.

„Překvapila mě reakce některých diskutujících, kteří mě nařkli z propagace očkování za úplatu. Proti takovým názorům se musím velmi ostře ohradit, protože se mě dotkly. Mrzí mě, že vy, kteří takový postoj zastáváte, za vším hledáte jen peníze a neberete v potaz, že jsem tímto vyjádřením pouze sdílela své zkušenosti s očkováním s nadějí na návrat k normálnímu životu. A to zcela zdarma a bez objednávky,“ napsala.

Někteří uživatelé Heleně napsali kritiku i pod tento post. „Tak jsem si to poslech. Je to vlastně prosba, aby se nechali všichni naočkovat nějakým blátem. Za mě: pokud za to Helča nedostala kačky,tak určitě byla požádána nějakým funkcionářem (jako za komančů), aby s vlhkým okem pronesla pár smutných vět. Legrační …“ konstatoval jeden z uživatelů.

„Helenko, nic si z toho nedělejte. Někteří lidé jsou opravdu zlí a zřejmě soudí ostatní podle sebe. Zdravím, mějte se moc fajn a buďte hodně zdravá,“ vzkázala jí její fanynka.

Nutno podotknout, že se však našly i komentáře, kde uživatelé Helenu podpořili a uvedli, že zastávají stejný názor.

I další uživatelka zpěvačku podpořila. „Helenko, vykašlete se na ně. Jsou to neskutečně zlé osoby. Chtějí demokracii, ale jak napíšete svůj názor a není po jejich, tak Vám píší takové výrazy, že je Vám z toho hodně smutno. Po svém slušném komentáři se na mě vrhli, jak na kořist,“ uvedla.

Helena Vondráčková

Helena Vondráčková je česká zpěvačka a herečka. Je sestrou herce a zpěváka Jiřího Vondráčka a tetou známé zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. Na svém kontě má tato zpěvačka plno vystoupení a skvělých hitů. Dokonce v roce 2017 převzala z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.

V roce 2003 se podruhé vdala, a to za podnikatele Martina Michala. Rodina zpěvačky se s ní kvůli jejímu manželovi dokonce přestala stýkat.

Pár je mimo jiné známý tím, že se často s někým o něco soudí. V roce 2019 například Vondráčková zažalovala vydavatele Blesku, společnost Czech News Center, jehož módní kritička v jednom z článků napsala, že zpěvačka je za zenitem. Vondráčkovou to urazilo, požadovala omluvu a padesát tisíc korun.