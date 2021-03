Kašákové se narodil syn, ukázalo se ale, že trpí vzácnou nemocí. „Zhroutil se celý náš svět," napsala šokovaná matka

„Je to několik týdnů, kdy se nám zhroutil celý náš svět. Obrovské štěstí z narození našeho zdravého chlapečka vystřídal největší strach, hnusný, odporný strach. Strach o naše dítě. Ten telefonát z Vinohradské nemocnice mi bude v uších znít navždy,“ uvedla na svém Instagramu Kašáková.

Vysvětlila, že její syn Matyáš trpí vzácnou metabolickou vadou, zvanou fenylketonurie. Jde o dědičné onemocnění metabolismu, kdy v játrech nemocného dochází k nesprávné funkci enzymu, který má na starosti štěpení jedné z aminokyselin – fenylalaninu. Aminokyseliny jsou obsažené v bílkovinách, které se dostávají do organismu spolu s jídlem. Krátce řečeno, lidé trpící touto nemocí nemůžou konzumovat téměř žádné bílkoviny. Znamená to tedy, že jejich jídelníček je doživotně velice omezený. Konzumace normální stravy by u nich mohla způsobit hromadění fenylalaninu v organismu, což by mělo za následek poškození mozku. Bohužel je nemoc nevyléčitelná.

Novopečená maminka se také přiznala, že ona a její partner jsou zdravími přenášeči tohoto onemocnění. Takovým spojením vznikla 25% šance, že se u dítěte tato nemoc projeví. „Bohužel se projevila,“ napsala Veronika.

„Skončila jsem v péči psychologů, nemohla jsem uvěřit, že o mém vysněném chlapečkovi někdo mluví jako o pacientovi, nemocném dítěti či trpícím závažným nevyléčitelným onemocněním. Poslední dny mám v mlze a dlouho jsem doufala, že se z té noční můry probudím. Díky bohu mé vlastní obviňování a otázka proč zrovna on, střídá pomalu, ale jistě přijmutí a nabírání síly,“ podělila se misska s fanoušky svým trápením.

Jak se ale říká, když už máte pocit, že nemůžete dál, odněkud se objeví druhý dech a objeví se nové síly.

„Bojím se, rouhám se, propadám panice a taky brečím hodiny v kuse, přesto, ale cítím tu největší sílu světa, kterou v sobě mám. Vím, že spolu dokážeme hnout vesmírnými silami. Pořád máš můj milovaný synu vyhráno, máš milované rodiče, kteří pro tebe udělají všechno na světě. I já jsem přemýšlela, že kdybych si měla vybrat mezi mým životem a tvým, volila bych vždy ten tvůj. Protože jsi a budeš navždy bezmezně milován. Navždy! Pro nás jsi zdravý chlapec, který si vybral jen speciální cestu, těším se, co se díky tobě zase nového naučím,“ vzkázala na závěr milující maminka svému synovi.

Veroniku v tom ale její sledující nenechali samotnou. V komentářích ji napsali mnoho slov podpory.

„Posílám veškerou lásku světa - a sílu,“ vzkázala jedna sledující.

„Věřím, vše se zvládne, vše se časem vyjasní a vy to zvládnete. Posílám hodně síly,“ připojuje se další.

„Věřím, vy to zvládnete, tím jsem si jistá. Jsi neskutečně silná a dokážeš to předat dál!“ podpořila Veroniku další sledující.

Některé uživatelky, které mají stejnou smutnou zkušenost, Veronice daly naději, že vše může dobře dopadnout.

„Osobně mám zkušenost, že při totožné diagnóze se ve skutečnosti nic nestalo…dalších 6 měsíců docházeli na kontrolu a dnes je chlapci 12 let a všechno je úplně ok. Rozhodně věřím, že to bude i váš případ, ta diagnóza opravdu vypadá šíleně, ale skutečnost je úplně jiná,“ zní slova jedné z uživatelek, které teď Veronika opravdu potřebuje.

„Verunko, neboj se, vše zvládnete. Tenhle pocit beznaděje jsem zažívala před třemi lety, když se nám narodila Valerínka, která má také fenylketonurii, kdyby cokoliv, neváhej se obrátit. Posíláme hodně sil,“ nabídla ruku pomoci další uživatelka.