Zase spolu. Lambora a Burešová se sejdou v dalším projektu

Na obrazovky se vrací oblíbená show Tvoje tvář má známý hlas, ale v trochu novém kabátě. Například pořad budou tentokrát uvádět dva moderátoři: Ondřej Sokol a Aleš Háma. Největší změnou bude ovšem to, že tentokrát uvidíme ty nejlepší a nejoblíbenější účinkující napříč všemi minulými řadami. Diváci televize Nova uvidí v nové řadě show Tvoje tvář má známý hlas Petra Rychlého, Jitku Boho, Ivu Pazderkovou, Davida Gránského a těšit se mohou i na proměny Marty Jandové a Alberta Černého.

Za porotcovský pultík vedle Marka Lambory usedne herečka a zpěvačka Eva Burešová.

„Jsem moc ráda, že můžu být v porotě, hodnotit a užívat si kulturu, protože přeci jenom ta chybí a není kde vidět naše tuzemské umělce,“ řekla Eva.

„Hodnocení pro mě není zrovna jednoduché, účinkujícím totiž není téměř co vytknout. Díky tomu, že se v této řadě všichni známe, tak je hodnocení o něco příjemnější,“ dodala herečka.

Marek Lambora souhlasí s kolegyní. „Co je tedy nejhorší, je bodování, je to opravdu hrůza, každý porotce by všem chtěl dát nejvyšší počet bodů, ale to bohužel nejde. Strašně rád vzpomínám na sérii, v níž jsem účinkoval, bylo to skvělé a mrzí mě, že se teď nemůžu se všemi kolegy vídat. Jinak už by mě ale nikdo na jeviště nedostal, fakt si neumím představit, že bych tam teď šel a začal zpívat,“ uvedl pro Nova.

Show Tvoje tvář má známý hlas startuje na obrazovkách televize Nova už 21. března.

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Dříve účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas.

Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.

V poslední době je často spojována s kuchařem Přemkem Forejtem. Už dříve se totiž objevily zvěsti o tom, že si spolu tito dva začali milostný románek. Pár po dlouhých měsících mlžení tuto informaci potvrdil. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas.