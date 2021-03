Erbová ohromila Instagram odvážným snímkem: Mamka říkala, přijde 40 a je všechno jinak. A dočkala se

Na nové černobílé fotografii pózuje Vlaďka v černých kalhotách a podprsence. Outfit doplnila botami na vysokém podpatku a tmavým líčením.

„Jo, je to věčnost. Hlavně čas, kdy jsem mohla jíst, co jsem chtěla a byla jsem stejně twigy. Mamka vždycky říkala: Neboj, taky se dočkáš, přijde 40 a je všechno jinak. A jsem tam, dočkala. Vím to, vidím to, a co jsem si dala dnes? Krupicovou kaši a hodně kakaa,“ uvedla s humorem Vlaďka.

Nutno podotknout, že s jejím vyjádřením o postavě nesouhlasili její fanoušci. „Wau, to je ale top fotka. Nádherná sexy žena… Vy jste snad teď tlustá?“ ptá se nevěřícně jeden z uživatelů.

„Krásná sexy modelka,“ pochválil Vlaďku další z uživatelů.

Také další uživatelka napsala, že vypadá Vlaďka skvěle: „Jste krásná pořád.“ Na to však Vlaďka opět se smíchem zareagovala, že je „všude pěkně kulatá“.

„A dobře jsi udělala. Není nad to se mít ráda a občas si dopřát. Jo a vypadáš výborně. A kdy náhodou jsi měla pochybnosti, stav se v mojí potírně,“ nabídla Vlaďce jiná sledující.

Některým pak neunikla poznámka o jídle, které modelka zmínila. „Miluji krupicovou kaši, hodně kakaa a máslo,“ vzkázala jí fanynka.

Dostalo se jí i slov obdivu. „Jste jedna z mála žen, co to veřejně přizná, a to se mi na vás líbí.“

Vlaďka Erbová

Vladimíra Řepková Bahenská, známá spíše jako Vlaďka Erbová, je česká modelka. Narodila se 12. července 1981 v Mostě. Modelingu se začala věnovat ve čtrnácti letech a ve 22 letech se objevila na titulní stránce časopisu Playboy.

Erbová má dceru s hokejistou Zdeňkem Bahenským a syna s bývalým fotbalistou Tomášem Řepkou. Manželství s oběma sportovci ale skončila rozvodem.

Už jako matka v roce 2013 založila občanské sdružení Vlaďka DĚTEM, které je určeno pro pomoc nemocným dětem a jejich rodinám.