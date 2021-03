„Podle mě působíte nemocně…“ Andrea Pomeje se ukázala v celé své kráse a vyděsila své sledující

Dvaatřicetiletá DJka Andrea Pomeje je opravdu kočka! Dokazuje to i nedávný příspěvek na sociální síti Instagram, na níž se tentokrát pochlubila svojí hubenou postavičkou. Kdoo by však čekal jen samou chválu a obdivné komentáře, mýlil by se. Andrea si vyslechla také kritiku a dočetla se, že vypadá až nezdravě. Proč?

Každá žena se snaží vypadat co nejlépe – dbát o sebe a udržovat si štíhlou postavu, jak jen to jde. To bude zřejmě případ i této krásky. Podle některých to ale se svou snahou vypadat dobře až moc přehání…

„…Kdyby to někoho zajímalo, vydržím cca 10 fotek na jeden nádech,“ napsala kráska ke své fotografii.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený ANDREA POMEJE (@andreapomeje)

Když Andrea tuto fotografii nasdílela, mnohým vyrazila dech. Nejen, že lidi šokovalo to, jak nyní vypadá, ale snímek naprosto vyloučil jakékoli spekulace o tom, že by mohla být těhotná. Před několika týdny ji totiž fanoušci pod jednou fotografií, na které má trošku vypouklé bříško, zahrnuli gratulacemi k miminku. Djka pak musela vysvětlovat, že rozhodně není v očekávání. Se svým přítelem, klempířem, Petrem Plačkem se tak na společného potomka netěší.

Reakce na sociální síti

A jak již bylo naznačeno, mnohé fanoušky daná fotografie zarazila až šokovala. Nečekali totiž, že Andrea je až tak moc hubená. Podle některých už vypadá nezdravě.

„To vypadá až nezdravě… Nebo je to nějaká zeštíhlovací appka?“ zněly komentáře.

I ostatní si všimli toho, že je Pomeje nějaká pohublá. „Zhubla jste,“ psali.

„Podle mě působíte nemocně… Pár kg do plusu je třeba,“ svěřila se jedna fanynka.

A další se krásky napřímo ptali, jestli náhodou netrpí poruchou příjmu potravy:„Vy trpíte anorexií?“

„Andrejko, jíte vůbec?“ zajímali se další sledující.

Někteří přitom byli přesvědčeni o tom, že jídlo, které Andrea na sociální síti čas od času také sdílí, rozhodně nemůže sama sníst: „Nevěřím, že jí, co tady dává. Většinou ty, co tak vypadají, tak skoro nejí. Pár takových znám...“

V neposlední řadě jí fanoušci stále opakovali, že je hubeňourek a jiní ji dokonce upozorňovali na to, že jí jsou vidět žebra a že už to nevypadá hezky.

Na druhé straně se ale objevili lidé, kteří její postavu chválili a kterým se líbila. Lidé jí tak psali, že má slušnou formu.

„Krásná a sexy žena,“ zněly lichotky.

A vypadá to, že pro mnohé je vdova po Jirkovi Pomeje inspirací: „Tyvogoooo. Od zítra začínám cvičit...“

„Andrejko, moc ti to sluší,“ přidávali se další a jiní podotýkali: „Wau, krásná holka jste.“

Andrea Pomeje

Andrea Pomeje je mezinárodně uznávaná DJka. Vystupuje nejen v České republice, ale také například v Thajsku, Chorvatsku, Německu a v dalších zemích. Je také moderátorkou.

Pomeje se proslavila především svým vztahem s českým producentem, hercem a dabérem Jiřím Pomeje. Pár se v roce 2013 vzal, a Pomeje se tak stala jeho třetí ženou. Mají spolu dceru Aničku. Manželství však nevydrželo a skončilo.

Jiří Pomeje v únoru 2019 zemřel. Bylo mu 54 let, když podlehl těžké nemoci. V té době už však nebyl partnerem Andrey, což jí mnozí fanoušci vyčítali, a dokonce jí psali nenávistné zprávy, že svého manžela opustila v době, kdy ji nejvíce potřeboval.