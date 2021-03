Polonahá Bendová se fotí na pláži ze všech možných úhlů. Vypadáš fantasticky, vzkazují jí fanoušci

Oblíbená herečka Alice Bendová si užívá sluníčka a hezkých chvilek u moře. A fanoušci jsou vždycky rádi, když se s nimi podělí o to, jak luxusní dovolenou tráví. Jejich přání tak Simona plní o sto šest, protože fotky na jejím profilu jen přibývají.

Bendová se v únoru konečně dočkala toho, o čem snila již nějakou dobu. Kvůli stále pokračující pandemii covidu-19 a restrikcím, které zavedla nejen Česká republika, je totiž mnohem těžší vycestovat za hranice. I přesto se ale tato kráska rozhodla, že již má zimy a koronaviru dost, a odcestovala na své milované Kanárské ostrovy. Na Tenerife si totiž před pár lety pořídila luxusní bydlení.

A pobyt u moře jí zřejmě svědčí. Navíc se dělí o svůj program, zážitky i fotografie na sociální síti, a tak jsou fanoušci samou radostí bez sebe.

Na jejím profilu se to totiž novými snímky jenom hemží. V posledních dnech se totiž velmi ráda fotí jen v plavkách, a to ze všech možných úhlů. Před pár dny zveřejnila například fotografii, na níž leží na pláži a sluní se.

„Good morning! Dneska bereme batohy a čeká nás cca 17 km pěšky na pláž podél oceánu, místní hospůdka v přístavu, procházka městečky a večer rodinné grilování, budeme mastit karty a hádat se o to, jestli Míša zase podvedl nebo ne. Já myslím, předem, že jo,“ svěřila se se svými plány.

Na snímku krásně vynikly její křivky, a tak jí lidé v komentářích okamžitě psali, jaká je „provokatérka“ a že „zlobí“. A také se objevilo spousta lichotek.

„Hezký, moc hezký,“ psali jí lidé.

A přidávali se další: „To je pohled. No, lepší by to bylo bez vrchního dílu plavek.“

Touto fotografií to ale neskončilo. Na instagramovém účtu se totiž jen pár dní poté objevila další fotografie z pláže. Na ní je už ale Alice zachycena v jiné pozici.

„Ještě, že se dá do toho písku vyhrabat díra na prdel,“ snažila se pobavit své fanoušky

A povedlo se! Její komentář mnohým vykouzlil úsměv na tváři. I tak ale lidé Alici vzkazovali, že tento problém ona rozhodně řešit nemusí.

„Na kterou? Já žádnou nevidím,“ vzkázal jí jeden uživatel a další dodával: „Vždyť žádnou nemáš.“

„Nerozmazlujte nás těmi fotkami tak….“ uváděli lidé.

A další zastávali podobný názor: „Dráždíte nás, Alice.“

Herečka si ale zřejmě tyto komentáře nebrala k srdci, jelikož Instagram se dál plní novými fotografiemi. U jedné z nich se Simona zamyslela nad tím, jak mohou fotky klamat.

„To je strašně zajímavý, co dokáže udělat s fotkou světlo a poloha. Škoda, že vám nemůžu ukázat, co se mi podařilo vyfotit vsedě s foťákem namířeným přímo proti sobě. Buddha hadr. A to jsem se cítila pěkně, fresh a sexy,“ bavila se kráska.

To, že by Alice měla vypadat jako Buddha, ale mnozí vůbec nebrali vážně. „Vypadáš fantasticky, drahá,“ vzkazovali jí.

„Vy jste pořád krásná žena,“ myslí si její fanoušci.

Jiní věc brali s humorem a psali, že by si fotku alá Buddha moc rádi prohlédli.

„Já myslím, že nám klidně tu fotku ukázat můžete. My už se s tím nějak popereme a myslím, že to i zvládneme vydržet,“ uváděli.

Alice Bendová

Alice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, i přesto ale Bendová patří mezi nejvíce sexy české herečky, na které čas zřejmě neplatí.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.

Zahrála si v takových známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.