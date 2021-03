Dagmar Havlová dala průchod své fantazii a ukázala novou malbu. „Uklidňuje mě to,“ tvrdí

Ano, ukázalo se, že Dagmar není pouze talentovanou herečkou, ale ještě i talentovanou malířkou.

Bývalá první dáma maluje, když se dostane do nějakého přetíženého období svého života, a potřebuje ho definovat. „Uklidňuje mě to. A taky, když potřebuji dát průchod své kreativitě a fantazii. Uvolňuje to starosti,“ uvedla v komentáři.

„Toto mé puzení začalo malbou Karkulína, kterého teď namlouvám na audioknihu. Ale na skice se mi nezdá být dost roztomilý, svobodného ducha samozřejmým sebevědomím oplývající milovaný rošťák. Uhel se dá smazat a začít odznova. A když už sebevědomí, tak olejové barvy, ne? Ale štětcem se prodíral na povrch něco jako portrét. Sice nic společného s Karkulínem neměl, protože chvíli připomínal jednoho z životamilujících hráčů Stounů, chvíli Olgu, ale nejvíc mě má představivost dovedla k mamince. Ano, namalovala jsem svou maminku. Maminku v plné síle, starostlivou, milující, pečující, přísnou i chlácholící maminku,“ vysvětlila svůj tvořivý proces v komentáři Havlová.

„To asi proto, že za měsíc by jí bylo 100 let. A moc mi chybí!!!! Chraňte své maminky. Jejich odchodem přestáváme být definitivně Karkulíny. Hezký víkend. Vaše DH,“ vzkázala na závěr Dagmar svým sledujícím.

To, že malování má opravdu uklidňující účinek potvrdili i mnozí uživatelé.

„Ano a proto se kreslením raději živím, abych se takhle uklidňovat mohla každý den,“ svědčí jedna ze sledujících.

„Uklidňuje mysl, Dášenko,“ připojil se další.

„Můj táta říká, že malováním, se mu uleví mysl a deprese, a ještě mu pomáhá v těžké době, má mamka je po těžké mrtvici a útěk k malování je částečná úleva pro něho. Jen malujte, moc to uklidňuje mysl. Krásnou sobotu,“ podělila se o svoji zkušenost další uživatelka.

Někteří uživatelé ocenili talent herečky.

„Milá paní Dagmar, aniž bych si přečetla Vašich pár řádků pod nádherným obrázkem, říkala jsem si, to je tak krásné, tam je všecičko, všechno, ale naprosto všechno. A je. Jste krásný a velmi vzácný člověk. Hezký a klidný víkend Vám přeji z celého srdce a opatrujte se,“ pochválila Dagmar uživatelka valinka65.

Pro některé uživatele bylo klíčové téma maminky:

„Paní Dagmar, klidnou sobotu, maminku chráníme, včera oslavila krásných 85 let. A už má i propustku ven, druhé očkování. Posíláme s maminkou krásný pozdrav z Plzně. Máme Vás rádi,“ napsala takhle krásný vzkaz uživatelka kinclovai.

Těžko říct zda je to podporou fanoušků, nebo Dagmar opravdu potřebuje o něčem popřemýšlet, ale bývalá první dáma opět uveřejnila další kresbu, již osmou v pořadí, opět portrét.

Uživatelům také fantazie nechybí, a každý z nich uviděl v tomto portrétu něco svého.

„Pěkný Einstein,“ vzkázal Dagmar jeden z uživatelů.

„To je tak krásný …. Jakoby laskavá návštěva z onoho světa (to je první, co mě hned napadlo),“ nesouhlasí jiná uživatelka.

Dagram Havlová si vysloužila obrovské množství pochval:

„Jste fakt talentovaná,“ uvádí jeden z uživatelů.

„Skvělá práce, máte talent,“ připojil se další.

To, že má Dagmar talent, přiznali i odborníci z oboru:

„Moje velká konkurence,“ přiznal se jeden sledující.

Dagmar Havlovou pozdravila také zpěvačka Lucie Bílá a vzkázala:

„Krásný den Dášenko…“