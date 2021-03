Lucie Bílá zavzpomínala na Gotta a Petřín: Tam se natáčel klip Sudiček s božským Kájou

„O Petřínu zpívám snad na každém svém koncertu v písničce Láska je Láska, ale navštívila to místo jen jednou a to s báječným Karlem Gottem... Klip k našemu duetu Co sudičky přály nám se točil v zrcadlovém bludišti a je krásnou vzpomínkou i oslavou Petřínské rozhledny, která dnes slaví 130 let,“ uvedla zpěvačka.

Celebrita zveřejnila i videoklip zmíněného hitu.

Lidé měli z jejího příspěvku nádherné dojmy a emotivní vzpomínky, někteří i plakali.

„Byl to úžasný hodný člověk, moc chybí na tomto světě,“ uvedla Majda Preisingerová.

„Jsem pyšný na tenhle váš song. Děkuji,“ zareagoval Ivo Vojtek.

„Jsem ráda, že jsem měla tu možnost oba vidět,“ poznamenala Sába Váňová.

„Jsem tak šťastná, ale zároveň mám slzy v očích. Toto je něco tak krásného, co rozzáří srdce,“ napsal uživatel se jménem Andílek Lucie Bílé.

„Dva naše poklady,“ konstatovala Dáša Lapešová.

„Ukápla mi slza... trošku nostalgie..... Ty krásný časy se už nevrátí... ale vzpomínky zahřejí u srdíčka,“ vyslovila se Martina Kaňová.

Karel Gott

Karel Gott (14.7.1939 - 1.10. 2019) byl legendární český zpěvák, který se navíc vyznačil talentem herce a malíře.

V letech 1965–2019 se prodalo 50 milionů nosičů hudebních alb s jeho nahrávkami, díky čemuž se Gott stal nejúspěšnějším českým interpretem.

Během kariéry vydal 293 sólových alb na domácí scéně i v zahraničí. Zpíval nejen česky, ale i německy, latinsky, anglicky, italsky a rusky. V anketách Zlatý slavík a později Český slavík získal celkem 42 ocenění.

Celkově nazpíval kolem 2 500 písní. Spolupracoval s mnoha významnými umělci.

Jeho nejprodávanější album byla deska Karel Gott, která byla nazpívaná v ruštině. V tuzemsku se nejprodávanějším albem stala vánoční deska Vánoce ve zlaté Praze, která je dodnes vyvážena do celého světa.

Lucie Bílá

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík.

V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.

V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipim na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka. Radek Filipi se stal v Brazílii mistrem světa v bench-pressu.