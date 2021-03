Gabriela Soukalová oprášila fotku v bikinách. Jak se vám líbí?

Těhotná Gabriela si zavzpomínala na krásnou loňskou dovolenou a na svých sociálních sítích sdílela svou fotografii. Na fotografii sedí na břehu moře opálená Gabriela ve žlutých bikinách, a kolem ní není nic jiného než nekonečná zelená laguna.

K fotografii připsala komentář: „Krásny den, v posledních dnech hodně cestuji, bohužel jen v úložišti svého telefonu. Vzpomínám na tuhle krásnou loňskou dovolenou. Taky Vám už tak moc chybí slunce? Myslím, že jsem se ještě nikdy tak moc netěšila na jaro, jako právě teď! A vy?

„Taky se už moc těším, u nás dnes trochu opak,“ uvedla jedna uživatelka a připojila fotografii zasněžené krajiny.

„Letos je ta zima nějaká dlouhá. Těšíme se, že konečně začne práce na zahradě. Vždyť dělání všechny smutky zahání,“ připojila se další sledující.

Mnozí ze sledujících si v komentářích postěžovali na přísná opatření a omezení volného pohybu:

„Gábi, těšíme se všichni. Ale hlavně by to chtělo už tu svobodu pohybu…Je to útrpné, děti mohou jen na procházky s rodiči, s příbuznými se člověk vidí při dobré vůli alespoň přes skype…Je to šílená doba pro všechny…Ale přesně jak píšete, už aby bylo jaro sluníčko a teplo,“ postěžovala si další uživatelka.

„To mi povídejte, chybí mi naděje na život svobodný,“ napsala další.

Někteří uživatelé připomněli Koukalové, co ji brzy čeká a nemine.

„Brzo přijde dovolená…Mateřská. Držíme pěsti a buďte zdraví, Gábi,“ napsal uživatel Petr Musil.

„Musíme to zvládnout, Gábi. Taky mě to mrzí, že nemůžeme cestovat…Ale nedá se nic dělat. A sluníčko mi chybí moc. Jeden den tu svítilo celý den a teď už dva dny za sebou nám buď prší, nebo nám tu padá sníh, nebo kroupy. Ale Vy hlavně ať jste zdraví, a v pořádku. To je teď hlavní, drž se, Gábinko,“ podpořila těhotnou Koukalovou další uživatelka.

Od některých uživatelů však zazněly i výčitky.

„90% lidí z téhle stránky nebylo na dovolený tak 5 let, protože si to nemůžou dovolit. Ale jo, ptejte se dál,“ uvedl další uživatel.

Gabriela Soukalová

Gabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.

Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.

Co se týče jejího soukromého života, v září Soukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.