Moderátorka Borhyová ukázala sexy postavičku v bikinách. Pane bože, takové tělo po 40 a dvou dětech, žasnou sledující

Známá česká moderátorka Lucie Borhyová připomněla svým fanouškům, že je kus snad v každém věku. Na sociálních sítích se totiž objevila jedna její fotografie v plavkách. Ta je sice staršího data, ale to nic nemění na tom, že to Lucii sluší i nyní. Posuďte sami.

Jaro zatím v nedohlednu, léto jakbysmet, a tak Lucie prostřednictvím starších fotografií zavzpomínala na „staré dobré časy“ u moře. A zřejmě se výběrem fotografie, o níž se rozhodla podělit na Instagramu, trefila do černého.

„Trošičku zavzpomínat na lepší časy a šup do postele. Krásnou dobrou noc,“ napsala Lucie ke svému snímku.

Na něm pózuje v černých dvoudílných plavkách a bílém přehozu někde u moře. A ač fotografie není nejnovější, na kráse jí to rozhodně neubírá.

Svědčí o tom i milé komentáře jejích sledujících na sociální síti. Ti jí totiž neustále připomínají, jak je krásná a že vypadá jako modelka.

„Překrásná a sexy,“ podotýkají.

Další dodávali, že je tato pohledná moderátorka opravdu perfektní.

„Lucko, vy jste krásná ženská,“ rozplývali se.

Někteří obdivovali její postavu, ale také plavky: „Kočka v těch plavkách.“

„Lucko, takhle má vypadat žena,“ myslí si ostatní.

A dost podobně smýšlí i ostatní: „Luci, jsi úžasná a velice krásná.“

„Nevím, jestli jsem viděl krásnější ženu než jsi ty a ještě s tak krásnýma nohama,“ svěřil se jeden její fanoušek.

„Pane Bože... Takové tělo po 40 a dvou dětech. Jdete někam. Jste krásná,“ divila se jedna uživatelka.

Někteří muži zase poukazovali na to, že sdílet takové žhavé snímky před spaním, by mělo být „trestné“. „A to máme jako po tomhle usnout?“ ptali se.

Lucie Borhyová

Pár lidí zavzpomínalo i na to, že to byly krásné doby, kdy si ještě mohli lidé užívat u moře . To nyní moc vzhledem k pandemii koronaviru nejde...

Lucie Borhyová je známá česká televizní moderátorka, která již od roku 1999 působí v pořadu Televizní noviny na TV Nova, kde je jejím partnerem Rey Koranteng. Diváci ji ale mohou od roku 2005 vídat také jako moderátorku magazínu Víkend. Objevila se i v několika filmech či seriálech jako Ulice, Comeback a další. Za svou kariéru získala mnoho diváckých a televizních ocenění.

Pokud jde o její osobní život, Borhyová má dvě děti. Staršího syna Lucase Papadakise, který se narodil 11. prosince 2008, má s řeckým podnikatelem Nicem Papadakisem. V roce 2012 byl jejím partnerem sportovní redaktor TV Nova Michal Hrdlička, s nímž má dceru Lindu. Ani tento vztah však Borhyové nevyšel.