Cibulková v TV schytala pořádnou dávku kritiky, postavila se k ní ale čelem. Odcházela jsem se vztyčenou hlavou, tvrdí

Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková se jako host objevila ve čtvrteční diskusní relaci Veroniky Cifrové Ostrihoňové, která nese název Silná sestava. Cibulková to však před kamerami pořádně schytala, a to za své nedávné „prohřešky“. Pustili se do ní i další hosté, kteří ji pořádně „grilovali“.

Připomeňme, že jméno Dominiky Cibulkové je od začátku roku na Slovensku skloňováno více, než kdy jindy. Slováky totiž bývalá sportovkyně vytočila tím, že se spolu se svým manželem nechala v průběhu ledna přednostně naočkovat proti koronaviru. Tehdy si vyslechla obří vlnu kritiky a slíbila, že bude vypomáhat v první linii. Nakonec se po boku zdravotníků objevila jen jednou, a to pouze na pár hodin. Její manžel se nezúčastnil vůbec.

Její fanoušky i další veřejnost následně zvedla ze židle také její nedávná dovolená na exotických Maledivách. Do luxusního resortu totiž vyrazila v době, kdy na tom Slovensko nebylo kvůli pandemii vůbec dobře. A to jí mnozí zazlívali. Dominika totiž tehdy o sto šest přidávala idylické fotky, což mnozí brali jako provokaci. Celá věc se nezlepšila ani poté, když se tenistka vrátila zpět do SR. Jelikož byla naočkovaná, nemusela absolvovat povinnou karanténu, a to byla opět voda na mlýn různých kritiků.

Relace Silná sestava

Tento týden Cibulková přijala pozvání do diskusní relace Silná sestava, kterou na obrazovkách RTVS moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová. A právě zde jí mnozí, rovnou před kamerami, tyto křivdy připomněli. Od přísedících totiž bývalá tenistka dostala pořádně na frak.

Ostře se do ní pustila například slovenská stand up komička Simona Salátová, která se přímo ve svých vyjádřeních „utrhla z řetězu“. A vyčetla jí, co šlo.

„Když tady bude hladomor, tak doufám, že nám budeš fotit večeře,“ kritizovala ji za její dovolenou na Maledivách.

A pokračovala dál: „Dnes vysíláš signály, že někdo vyvolený může jet na dovolenou, když v nemocnicích umírají lidé.“ Snažila se tedy v Cibulkové vzbudit nějaké výčitky svědomí.

Faktem ale zůstává, že Dominika vlastně neudělala nic nelegálního a stejně jako Salátová nebo kdokoli jiný, mohla až dosud vycestovat kdokoliv. Navíc Cibulková nebyla jedinou ze slvoenských celebrit, kdo vyrazil k moři. Odpočívat do tepla odjel také rapper Majk Spirit s rodinou, rapper Separ, influencerka a podnikatelka Zuzana Plačková nebo zpěvačka Dara Rolins,. A i oni se chlubili fotkami.

Reakce Dominiky Cibulkové

Nicméně, hned další den se na instagramovém účtu této pohledné blondýnky objevilo její vyjádření k dané relaci. V něm uvedla, že se prý cítila „jako v hospodě třetí cenové skupiny“. Dodala však, že z televize odcházela se vztyčenou hlavou, nikoli se slzami v očích, jak někde zaznělo.

„Toto je jen zlomek pozitivních zpráv, které mi přišly po včerejší relaci a chtěla jsem se o ně podělit, aby zde opět nebyl další mediální hon na čarodějnice… Ne, neodešla jsem v slzách, protože k tomu nebyl nejmenší důvod, jak dneska informují média. Odešla jsem se vztyčenou hlavou a absolutně si stojím za věcmi, které jsem řekla,“ napsala Cibulková.

„Jen je pravda, že mi občas došla slova k nemístným poloargumentům paní v zeleném a občas jsem se cítila nikoli jako v „intelektuální“ diskusní relaci, ale jako v hospodě třetí cenové skupiny. Držím palce, aby vydržela na obraze co nejdéle,“ dodala k věci bývalá sportovkyně.

Následně přidala do instastories zmiňované zprávy, které dostala od svých sledujících. V nich si naopak velmi častoprávě Salátová. A jak zněla její další slova?

Bývalá tenistka Dominika Cibulková se před nedávnem stala maminkou. Svého prvního synka Jakuba porodila v minulém roce 14. června. Začátkem listopadu 2019, právě v den křtu své knihy, tato jednatřicetiletá vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 Cibulková ohlásila, že končí svou profesionální kariéru.

V polovině ledna 2021 se její jméno začalo spojovat se skandálem, kdy vyšlo najevo, že se dotyčná nechala přednostně i se svým manželem naočkovat proti covidu-19.