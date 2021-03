Nejsou prsa jako prsa – nahota na sítích nevadí, kojení ano. Jitka Nováčková to schytala, musela se jí zastat Hejdová

To, že kojení vnímá každý jinak, není žádné tajemství. Nyní se však toto téma ze světa maminek stále častěji přesouvá i do prostoru běžné veřejnosti. Ne každý má však pro tento přirozený akt pochopení. O tom se přesvědčila i Jitka Nováčková, která se pod jedním takovým příspěvkem setkala s negativními reakcemi sledujících. Lidé ji totiž odsuzovali za to, že zveřejňuje fotky a videa s odhaleným prsem při kojení.

Vše odstartoval příspěvek, na kterém chtěla Jitka s humorem poukázat na to, že má její dcerka při kojení často vztyčený prostředníček. K několika fotografiím a videu tak napsala: „Ta upřímnost mě zničí. A nebylo to poprvé...“

Lidé se však zaměřili spíše na to, že Jitka na sociálních sítích ukazuje až moc intimní věci, a pořádně ji zkritizovali.

„Bože, ty seš kráva. No, ještě tu posranou plenu a už to bude všechno… Vy jste teda moderní mámy,“ prohlásila jedna uživatelka.

A ani další neměli pro takové fotografie pochopení.

„Vím, že kojení je přirozená věc, ale asi nikdy nepochopím, proč mají maminky potřebu ukazovat svá prsa komukoliv jinému, než max. svým nejbližším. Ačkoliv je to přirozené a patří to k životu, podle mě je to dost intimní záležitost hlavně mezi maminkou a prckem,“ podotýkali další.

Negativních komentářů se tak na síti objevilo až až a hlavně toto téma rozpoutalo vášnivou debatu. Naštěstí se ale stále našla spousta lidí, kteří se za Jitku postavili.

„Píšete, že maminky mají potřebu ukazovat svoje prsa. To je sice váš názor, ale dost mylný. Jitka chtěla ukázat roztomilé gesto miminka, které dělá holt během kojení. Kdyby kojila z kolene, vyfotí si třetinu kolene. Určitě maminky nemají potřebu se odhalovat víc, než je jim příjemné, jak si někteří myslí,“ vysvětlili jiní.

Mnozí pak dodávali, že jde o naprosto přirozenou věc, která je neopakovatelná a vyzdvihovali, že jde o nádherné napojení maminky a miminka.

„A, btw, když sem Jitka dávala nespočet fotek v plavkách, kde jí šel vidět asi stejný kus ňadra jako tady, tak to je cajk? Ale jak je z prsa napojené dítě, že je to přílišné odhalování?“ nechápali někteří.

Pár uživatelů se pozastavovalo nad tím, že odhalování těla při kojení je špatné, zatímco odhalování za jiným účelem na sociální síti je naprosto v pořádku.

Velká část uživatelů s humorem reagovala také na vztyčený prostředníček malé Leah, kterým prý tato malá princezna dává najevo všem hejterům kojení, co si o nich myslí.

„Je vidět, že miminko si o hejtech na svou maminku a na tento příspěvek myslí svoje,“ bavila se jedna fanynka.

Zastání od Hejdové

Na to, jak se do Nováčkové obuli někteří lidé, reagovala na Instagramu také moderátorka Zorka Hejdová. Ta nyní čeká prvního potomka se svým manželem Mírou Hejdou a je dobrou kamarádkou Jitky.

„Když jsem viděla některé komentáře a diskuze pod kojícím, a navíc fakt vtipným příspěvkem Jitky Nováčkové, mám potřebu vás varovat. Co se týče přístupu k mateřství a názorů na to, co je a není moc, a co by se tu ukazovat mělo nebo nemělo, nenechám si nic moc diktovat a negativním nevyžádaným názorům nebude dán prostor,“ začala.

Svůj příspěvek pak doplnila o to, že miluje své těhotné tělo a stejně tak, jako se jí líbí ho ukazovat bez ostychu, tak jak je právě teď, tak stejně tak se jí líbí citlivě zachycené okamžiky při kojení.

„A rozhodně se na mém profilu takové fotky objevovat budou. Jo!“ upozorňovala hned předem své sledující a poté dodala: „Pokud někoho pohoršuje těhotné ženské tělo, kojení, prsa, má ještě šanci mě přestat sledovat, dokud je čas.“