„Vaši sousedé přes ulici vás musí milovat…“ 55letá Pavlína Pořízková zveřejnila provokativní snímek ve spodním prádle

Americká modelka českého původu Pavlína Pořízková se podělila se svými fanoušky o žhavou fotografii. Ve svých 55 letech se totiž nebála odhalit a všem svým sledujícím ukázala, jak jí to sluší ve vyzývavém prádélku. A může jí kde kdo závidět!

To, že je Pavlína i ve svém věku stále kočka, se ví. Nyní se však potvrdilo, že její krásnou postavu by jí mohly závidět i mnohem mladší kolegyně.

Když však Pavlína daný snímek sdílela, nešlo jí prvoplánově jenom o lajky a pochvaly. U svého postu se totiž věnovala tématu krásy.

„Být krásná není privilegium. Je to dar. Rozdíl? Privilegium je výhoda, benefit. Krása vám může být nadělena, ale sama o sobě neexistuje. To, jak naložíte s výhodami nebo nevýhodami krásy, je na vás,“ začíná své povídání.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

Poté pokračuje tím, že pokud pohlížíme na krásu jako na dar, pak je to vždy bráno jako požehnání. Zamýšlí se také nad tím, zda je to výhoda či nevýhoda být krásná.

Reakce na sociální síti

A jak na její příspěvek reagovali lidé? Uživatelé jí nejprve psali, jak moc je nádherná, krásná a okouzlující.

„Wow, nádherná fotka. Opravdu vyniká ve vašem feedu. Opravdu si vážím vaší energie a otevřenosti ohledně vašeho života,“ napsal jeden fanoušek.

A další se přidávali: „Pavlíno, jste krásná a proklatě sexy! Jste můj idol, ke kterému vzhlížím.“

„Vaši sousedé přes ulici vás musí milovat…“ reagovali na snímek další.

Další s úsměvem poznamenávali, že příště, až bude Pavlína chtít fotit takové fotografie, možná by měla na okna dát nějaké závěsy.

A řeč přišla také na to, co má dotyčná na sobě.

„Miluji sexy spodní prádlo! Děkuji za připomínku, že si „potřebuji“ nějaké koupit,“ vzkázala modelce jedna žena.

A nebyla sama. I další zástupkyně něžného pohlaví se svěřila, že ji Pavlína inspirovala, a tak si udělala radost.

Jiné ženy se zajímaly, co Pavlína dělá pro to, aby vypadala ve svých pětapadesáti tak famózně.

Spousta lidí pak reagovala na to, co Pavlína u příspěvku napsala. Dodávali, že krása je dar a že s tím, co napsala, naprosto souhlasí.

„Na vašich příspěvcích se mi nejvíce líbí vaše slova,“ přiznávali dokonce.

Pavlína Pořízková

Dotyčná svou kariéru topmodelky začala už ve 13 letech, kdy žila s matkou a bratrem ve Švédsku. Pořízková byla v 80. letech jednou z nejpopulárnějších modelek Evropy a nejmladší modelkou na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Tato kráska je známá také tím, že fotila pro Playboy i Harper´s Bazaar, tančila v americké obdobě Stardance, zabodovala s knihou Léto modelky, objevila se na filmovém plátně, byla porotkyní reality show America´s Next Top Model. Největší úspěch ale sklidila již v roce 1992, kdy se dostala mezi desítku nejkrásnějších žen světa.

Co se týče jejího soukromého života, už v roce 1989 se provdala za zpěváka rockové skupiny The Cars Ricka Ocaska a vychovali spolu dva syny Jonathana Ravena a Olivera Oriona. Pár ale nakonec po dlouhých 28 letech manželství oznámil rozchod. Připomeňme také to, že Rick Ocasek loni v září zemřel.