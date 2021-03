Ewa Farna si zařádila na online koncertu a vzala s sebou i malého synka. Krásnej synek, ozývali se fanoušci

Připomeňme, že včera, v sobotu 20. března, ožila Žižkovská věž, jelikož se v ní odehrál Spring Festival. Ten měl napodobit koncerty Národ sobě – kultura tobě, a fanoušci tak zase po dlouhé době mohli vidět své oblíbené interprety.

Akce probíhala s krásným výhledem na Prahu a milovníci hudby si mohli užít show, na které vystoupil Th!s s Vojtou Kotkem, Pokáč, Ewa Farna, Mig 21, Mirai a kapela Monkey Business. Festivalem celý večer provázel Youtuber Kovy. Akci organizátoři věnovali zdravotním sestřičkám.

A právě Farna u této příležitosti nasdílela snímek z jedné ze svých zkoušek na koncert, kam s sebou vzala i svého potomka.

„Po dlouuuhé době zvuková zkouška. Dnes koncert v rámci online @springfestivalcz s výhledem na Prahu… Arťo, tohle je moje práce, tohle jsou lidé, svět mimo domov. Zatím většinu života strávil v lockdownu. Doufám, že nějaká socializace, poznávání sebe v kontextu kolektivu je spíš blíž než dál… Pro děti kór je to tak důležité… Tak večer na slyšenou,“ napsala zpěvačka ke svému příspěvku.

Následně se na jejím instagramovém profilu objevila také fotografie z koncertu, který začal v pět hodin odpoledne. „Kdo sledoval koncert při západu slunce? Víc takových krásných a vkusných akcí jako @springfestivalcz,“ podotkla.

Reakce na sociální síti

A reakce na příspěvky na sebe nenechaly dlouho čekat. Spoustu uživatelů zaujalo to, že Ewa na snímku ukázala svého synka. Divili se například, jak moc už vyrostl.

„Artur, jaký je už velký chlapeček,“ psali.

A další poznamenávali: „Krásnej synek, Ewo, ať vám dělá jen samou radost.“

Především maminky se zaměřily na to, co zpěvačka psala v příspěvku. „Mám stejně starého syna a zatím, když se náhodou s někým potkáme, je to lehký asociál. Potřeboval by trochu více společenský život jako sůl,“ uváděly.

„Myslím, že nejdůležitější je pro ně široká rodina,“ zněl názor další fanynky.

Pár lidí pak spekulovalo, zda jejich synek půjde ve šlépějích svých rodičů.

Nicméně, řeč přišla také na daný festival a sledující jí přáli, aby koncert dopadl dobře.

„Koncerty mi moc chybí… Doufejme, že se vše brzy vrátí do normálu. Zlato, bav se a měj skvělý koncert,“ uváděli.

V neposlední řadě se komentáře týkaly toho, jak Ewa vypadá. Podle mnohých je totiž velmi půvabná a krásná.

„Božeeee, Evičkooo. ty jsi bohyněě,“ zněl jeden z názorů.

Ewa Farna

Ewa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Pochází z české části Těšína a žije ve Vendryni. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.

Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.