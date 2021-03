Verešová v bikinách ukázala téměř vše a vzkázala hejtrům: Úspěšní lidé nemají čas na drama nebo na kritiku ostatních

Sexy fotografie a hluboké zamyšlení. Tak by se dal okomentovat jeden z posledních příspěvků slovenské modelky, který zveřejnila na svém instagramovém účtu. Andrea Verešová se totiž snažila přiblížit fanouškům zase z trochu jiného úhlu. Posuďte sami, zda se jí to povedlo.

Andrea si tentokrát na sociální síti vyhradila chvilku k zamyšlení. U fotografie, na níž je zachycena v plavkách u bazénu při meditaci, se totiž rozepsala o energiích a úspěšných lidech.

„Úspěšní lidé s cílem a vizemi nemají čas na drama nebo na kritiku ostatních. Investují raději svou energii do tvořivosti, zdokonalování se a soustředění se na pozitivní věci a činy. Raději pomáhají a podporují, než ničí to co, jiní vytvořili!“ napsala v úvodu svého příspěvku.

A poté pokračovala slovy o tom, že „vnitřní klid je úspěchem, zdraví je největším bohatstvím a laskavost a porozumění jsou cílem“.

Reakce na sociální síti

A jak na její slova reagovali uživatelé? Podle mnohých se Andrea trefila do černého a krásně to vystihla.

„Nádherná! Krásně napsané – výstižné. Jste úžasná!“ zněl jeden komentář.

I další se pak nesl v podobném duchu: „Krásně napsané, úplně souhlasím. Andrejko, klobouk dolů před tím, jak vypadáš, věk je jen číslo.“

A i ostatní její slova zaujala. „Pokud člověk dává energii do něčeho kreativního – vždy něco poroste, jako semínko ze země. Pokud se bude koncentrovat na to, jak semínko zničit a zadupat, nevybuduje nikdy nic. Proto nechápu lidi, co píšou hejty… Když se mi něco nelibí, nedám tam svoji energii/pozornost a raději ji upřu k něčemu, co mě obohatí/potěší/rozesměje… Děkujeme proto za vaše krásné příspěvky,“ uvádí další sledující.

Fanoušci modelce také vzkazovali,že je nádherná a krásná, nebo to, jak je „úžasně sexy“.

„Bez komentáře,“ docházeli některým slova a další psali: „Jste kočka.“

Někteří v ní dokonce viděli slavnou herečku: „Úžasný, moc vám to sluší – ta modrá, brýle jako herečka. Slečna Drsňák, Sandra Bulock.“

„Hmmm, hezky se tam rýsují. Super plavky,“ poznamenávali pánové.

Andrea Verešová

Modelka se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem

V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.

Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.