Belohorcová ukázala neuvěřitelné fotky Miami, jak ho lidé neznají. Bendová měla rasistické poznámky a schytala to

Ulice Miami poslední dny ovládly nepokoje. Lidé tam poničili restaurace, rvali se v ulicích a tisíce se jich shromažďovaly bez roušek či dodržování rozestupů. Do Miami Beach totiž v posledních dnech zavítalo opravdu velké množství studentů, kteří si chtějí užívat, tancovat, pít a na opatření kašlou.

K tomu, jak to v ráji nyní vypadá, se vyjádřila i Belohorcová. Ta navíc dodala, proč se s rodinou po jedenácti letech rozhodla odstěhovat do Španělska.

„Mnozí se mě neustále ptáte, proč jsme odešli z Miami… Tady je jednoduchá a výstižná odpověď. V takovém prostředí přece děti nechcete vychovávat. To, co se tam děje v posledních dnech, je již neúnosné. Z ráje na zemi se stává doslova hotové peklo. Kdy bude zpět to staré Miami? Ta naše krásná South Beach? Ocean drive… Trhá mi to srdce… Policie města Miami Beach je už naprosto bezradná… Zaslouží si můj velký obdiv… Ukočírovat tuto nezvládnutelnou masu je těžký oříšek,“ napsala k fotografii.

Na prvním snímku je zobrazena tamní pláž plná odpadků, na níž si lidé tmavé pleti dělají večírek. Na ostatních příspěvcích jsou pak vidět různé zásahy policie apod.

Pod příspěvkem této slovenské krásky žijící v zahraničí se okamžitě začaly hromadit různorodé reakce. Někteří uváděli, že to vypadá jako „peklo na zemi“.

„Katastrofa, panebože,“ uváděli jiní.

„Je to smutná realita současného světa, bohužel. Mělo by to být i varování, protože tohle opravdu nikdo z nás u nás nechce. Buďme rádi a važme si toho, kde žijeme a v jakých podmínkách. To si musíme chránit! Tohle si nedovedu představit, že bych mohla někdy zažít ve své zemi, natož si na to zvyknout, že tohle je na denním pořádku a normální...“

Podle mnohých bylo dobře, že se Zuzana s rodinou rozhodli odejít. „Hrozné. Odešli jste v pravý čas,“ vzkazovali jim.

„Je to strašné, jako z nějakého špatného filmu. Co ty děsné odpadky, lidi nejsou nic než čuňata. A to ostatní. Nemůžu uvěřit, že se tohle někde děje. Snad to v Evropě, kvůli přistěhovalcům, nedopadne stejně. Tohle přece není normální. Čeho tím ti lidé chtějí docílit? A proč se tohle všechno vlastně děje?“ nechápali někteří.

Jiní poznamenávali, že „to je Amerika“ a další dodali, že „lůza se utrhla ze řetězu“.

„To je síla,“ napsala herečka Mahulena Bočanová.

Příspěvek zaujal také herečku Alici Bendovou, která si při jeho komentování nebrala servítky.

„Fuj, černé peklo na zemi, ať žije Biden, že? Je to smutné, že se tam dlouho nepodíváme,“ okomentovala herečka.

Nicméně, okamžitě se za své vyjádření názoru setkala s kritikou. Podle některých se totiž Alice ukázala jako rasistka: „Jsi céčková rasistická špína, ty jsi tam nežila, tak co hodnotíš? Ten komentář smažte, je to ostuda. Černé peklo na zemi, to snad nemůžete myslet vážně,“ reagovali na její slova někteří.

Lidé ji navíc upozorňovali na to, že situace v Miami nemá s prezidentem Joem Bidenem, který byl do funkce zvolen teprve letos, nic společného.

Zuzana Belohorcová

Podle informací by dění na fotografiích a videích, o něž se podělila Zuzana, mohlo být způsobeno jen každoročními jarními prázdniny, které aktuálně v Miami probíhají a jsou vyhrocenější.

Zuzana Belohorcová je na Slovensku známá jako moderátorka počasí a erotického pořadu Láskanie. V minulosti moderovala i erotickou show v Česku – Peříčko, vysílanou na televizní stanici TV Nova. Na televizi Markíza moderovala i reality show Big Brother.

Od roku 2012 bydlela se svým manželem Vlastimilem Hájkem a dětmi na Floridě. Loni se však přestěhovali do Španělska, konkrétně do Marbelly.

Alice Bendová

Alice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, i přesto ale Bendová patří mezi nejvíce sexy české herečky, na které čas zřejmě neplatí.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.

Zahrála si v takových známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.