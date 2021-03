„Nejsem rasista.“ Bendová se postavila proti obviněním z rasismu, přidala i argumenty

Do Miami Beach totiž v posledních dnech zavítalo opravdu velké množství studentů, kteří si chtějí užívat, tancovat, pít a na opatření kašlou.

„Mnozí se mě neustále ptáte, proč jsme odešli z Miami… Tady je jednoduchá a výstižná odpověď. V takovém prostředí přece děti nechcete vychovávat. To, co se tam děje v posledních dnech, je již neúnosné. Z ráje na zemi se stává doslova hotové peklo. Kdy bude zpět to staré Miami? Ta naše krásná South Beach? Ocean drive… Trhá mi to srdce… Policie města Miami Beach je už naprosto bezradná…,“ napsala dříve k fotografii z Miami Belohorcová.

Příspěvek zaujal i Bendovou, která si při jeho komentování nebrala servítky.

„Fuj, černé peklo na zemi, ať žije Biden, že? Je to smutné, že se tam dlouho nepodíváme,“ okomentovala herečka.

Okamžitě se ale kvůli svému vyjádření názoru setkala s kritikou. Podle některých se totiž Alice ukázala jako rasistka: „Jsi céčková rasistická špína, ty jsi tam nežila, tak co hodnotíš? Ten komentář smažte, je to ostuda. Černé peklo na zemi, to snad nemůžete myslet vážně,“ reagovali na její slova někteří.

Bendová se rozhodla oponovat a v čerstvém příspěvku sdílela video současného dění v Miami, které odvysílala Prima.

„Vypadá to jako peklo, že? A rozhodně to není růžové peklo!!!!! Poslední dvě fotky jsou z dob, kdy jsem tam byla i já a věřte mi, byla to nádhera, mírumilovné místo, lidé se veselili, slavili, tančili, nikdo neraboval, nekradl, neubližoval. Teď se kvůli těmto COVIDIOTŮM (tak je nazývají americká media), celá akce uzavřela. Tato moje reakce navazuje na reakce na můj komentář na to, co se na Miami děje,“ poznamenala herečka.

Pak se celebrita razantně ohradila proti obviněním z rasismu.

„Veřte, NEJSEM RASISTA a NIKDY NEBUDU, ale toto je dobytčinec a chování těchto lidí nemá nic společného se svobodou, slušností a láskou k ostatním. Miluju lidi obecně, pokud ostatním nechávají prostor k životu, nekradou, nelžou a chovají se v souladu s morálkou a pravidly. No udělejte si obrázek sami!!!!“ vyzvala Bendová.

Vyzdvihla, že Belohorcová byla nucena opustit toto místo i s rodinou a nejen kvůli Spring Break.

„Není tam už prostě dobře. Proč asi???? Přečtěte si zahraniční média, abyste si udělali obrázek sami. A nebudete odsuzovat ty, kteří toto odsuzují, ať to nazývají jakkoliv!! Je poměrně těžké to pojmenovat, aby se člověk náhodou někoho nedotkl a hlavně, aby nedej bože nepošlapal práva někoho, kdo se chová jako PRASE!!!“ dodala emotivní závěr ke svému statusu Bendová.

Sledující nenechali její status bez povšimnutí.

„Je to hnus, když se mladí dokážou bavit takovým způsobem! Zda se mi, že nějaká slušnost a úcta se pomalu vytrácí...vůbec se Zuzce nedivím, že odešli…“ stojí v poznámce uživatelky s nickem pett.cizek.

„Skvěle napsaný,“ vyslovila se Petra Vrbatová.

„Pěkně napsané. Také mi poslední dobou přijde, že si určité skupiny lidí vykládají demokracii jako naprostou anarchii,“ vyjádřil se Marek Procházka.