V hlavní roli vlasy: Pomeje se pochlubila dlouhou hřívou a odhalila přitom své tělo v krajkovém body

Česká moderátorka a diskžokejka Andrea Pomeje svým fanouškům ukázala snímek z koupelny, jak se stará o své dlouhé tmavé vlasy. Nebyla by to však Andrea, kdyby nezvolila vyzývavý outfit. V koupelně totiž pózuje pouze v béžovém krajkovém body, které jí tak obepíná celou postavu.

U příspěvku uvedla, že si svou hřívu fénuje téměř každý den, a to ji to dříve vůbec nebavilo a bralo jí to příliš mnoho času.

A jak reagovali fanoušci? Většina byla unešená z jejích vlasů, které jsou opravdu velmi dlouhé. „Máš hezké vlasy, Andy,“ vzkázal jí její sledující. „To jsou pane vlasy,“ uvedl další uživatel.

„Andrejko, přestal jsem mluvit po tomhle zhlédnutí,“ stálo v dalším komentáři.

Někteří pak Andreu označili za „princeznu“ či „krásnou“ a „sexy“.

Jedna ze sledujících zase uvedla, že je Andrea jedna z jejích nejoblíbenějších celebrit.

„Nádherná žena s nádhernýma očima i vlasy,“ vzkázala jí její další fanynka.

Andrea Pomeje

I tento snímek tak naprosto vyloučil jakékoli spekulace o tom, že by mohla být těhotná. Před několika týdny ji totiž fanoušci pod jednou fotografií, na které má trošku vypouklé bříško, zahrnuli gratulacemi k miminku. DJka pak musela vysvětlovat, že rozhodně není v očekávání. Se svým přítelem, klempířem Petrem Plačkem, se tak na společného potomka netěší.

Andrea Pomeje je mezinárodně uznávaná DJka. Vystupuje nejen v České republice, ale také například v Thajsku, Chorvatsku, Německu a v dalších zemích. Je také moderátorka.

Pomeje se proslavila především svým vztahem s českým producentem, hercem a dabérem Jiřím Pomeje. Pár se v roce 2013 vzal, a Pomeje se tak stala jeho třetí ženou. Mají spolu dceru Aničku. Manželství však nevydrželo a skončilo.

Jiří Pomeje v únoru 2019 zemřel. Bylo mu 54 let, když podlehl těžké nemoci. V té době už však nebyl partnerem Andrey, což jí mnozí fanoušci vyčítali, a dokonce jí psali nenávistné zprávy, že svého manžela opustila v době, kdy ji nejvíce potřeboval.