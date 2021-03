Rapper Rytmus si vysloužil kritiku po své poznámce o postavě jisté komičky. Slovenská moderátorka to nenechala jen tak

Slovenská bývalá tenistka Dominika Cibulková zažívá v tomto roce pořádnou dávku kritiky. Vše odstartovalo její přednostní očkování, následně postovala snímky z Malediv a nyní se stala terčem kritiky po rozhovoru v pořadu Silná sestava. Aby toho nebylo málo, do všeho se vložil slovenský rapper Rytmus. Oč jde?

Za vším stojí pořad s názvem Silná sestava, do kterého přijala pozvání i bývala tenistka Dominika Cibulková. Ta se dostala do poněkud ostřejší výměny názorů s komičkou Veronikou Salátovou, přičemž každá z nich měla na postování fotek z Malediv v době obrovské krize jiný názor. Také Slováci se rozdělili na dva tábory.

„Lidičky, buďme solidární. Nač si kupovat jedny velké šaty, když z nich můžeš ušít šaty pro 20 bezdomovců,“ napsal.

A právě Rytmus se rozhodl, že si do komičky Salátové trošku „kopne“. Zveřejnil totiž na stories na Instagramu snímek z pořadu, ve kterém ji upravil co do šířky a dodal štiplavou poznámku.

Na toto Rytmusovo vyjádření zareagovala i jeho manželka Jasmina Alagič. A svého manžela se překvapivě nezastala.

„Milá Simono, svým vystupováním jste v mých očích vykopala průměrné dno, drahý Paťo, svou reakcí jsi za ní do něj vesele skočil a ještě se radoval, že v něm jsi. Nebudu jako partner paní Simony tvrdit, že jsem hrdá, protože nejsem!“ uvedla.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Jasmina Alagič Vrbovská (@jasmina_alagic)

Své pozdější vyjádření poskytl i sám Rytmus. Celou věc označil za „pseudokauzu“ a dodal, že obecně má rád lidi, rád je baví a zbožňuje, když se smějí. Dodal, že však nesnáší osoby, které si hrají na morální autority, z čehož lze cítit zákeřnost. Uvedl, že tito komici jako Simona využívají tvrdý a přízemní humor v standupech, kde jim to podle jeho slov vyhovuje, ale když se to použije na ně, tak je to špatné.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílel uživatel @rytmusking

A reakci poskytla taktéž samotná moderátorka pořadu Veronika Cifrová Ostrihoňová. Uvedla, že si všechno, co potřebovala, vyřešila soukromně. Avšak jelikož se vyjádřili všichni, uvede svůj názor i ona.

„Silná sestava je názorová diskuse. K tématům se vyjadřují odbornice i ty z laické veřejnosti, z takového i makového názorového břehu. Dominika byla pozvána, protože nás zajímal její pohled na věc. Protože pohled za oponu jiného světa může ten náš rozšířit. Velmi si vážím, že pozvání přijala s vědomím, že bude konfrontována i s jiným názorem. V relaci jsem doufala, že se tyto názorové světy kdesi setkají. Protnou. Nestalo se tak. A i to je v pořádku,“ uvedla.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Veronika Cifrová Ostrihoňová (@veronikaostrihonova)

Dodala, že jejím úkolem není, aby byla na jedné ze stran. Ač to byla podle jejích slov ostrá debata, stále byla kultivovaná.

„Tento rozhovor nás všech posunul mimo komfortní zónu - já ze své zkušenosti vím, že i to je občas potřeba. Světy se neprotly, stále jsme však v jedné galaxii. A proto mě zarážejí osobní útoky namísto argumentace. Ať jste rapper, veřejný činitel, manažerka nebo student, řekněme si na sítích to, a tak, jak bychom si to řekli v reálném životě. Řešme podstatu, nikoliv postavu,“ dodala také s odkazem na Rytmusovo vyjádření moderátorka.