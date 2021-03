„Já jsem fakt hobit.“ Decastelo překvapila a ukázala, že občas na výšce záleží

Celebrita se vyfotila s modelkami a kontrast byl více než viditelný.

„To jsem tak jednou šla točit na akci s modelkama. Já jsem fakt hobit. Tedy až ty chlupaté nohy! I když,“ napsala Eva k popisku společné fotografie s Jitkou Nováčkovou a Nikol Švantnerovou.

Co na to fanoušci? Zdá se, že miniaturní postavička hvězdy je okouzlila.

„Evi, menší je lepší z pohledu chlapa,“ podpořil celebritu Martin Bucek.

„Jeeee, jsem netušila, že jste tak malinká. Co je malé, to je hezké,“ stojí v poznámce od uživatele renyrej.

„Nejmenší, ale nejkrásnější,“ zaznělo od f.ckthem.

„Jej Evi, ty jsi fakt nějaká malá, kdo by to řekl..? Normálně se to vůbec nezdá. Ale my, co jsme malé, tak víš, co se říká - co je malé, to je milé. A je to pravda, viď,“ vyslovila sympatie Melissa Vrg.

„Ježíš, jak je o vás opřená,“ napsal s humorem Michal Večera.

Mezi komentáři nechyběl ani humor.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Decastelo (@decasteloeva)

„Jéje co se to stalo? Jste se zmenšila,“ neskrývá úsměv Tara Uwira.

„No takhle to vypadá, jakoby jste byla některé z nich dítě,“ podotkl Josef Anděl.

Někteří uživatelé výšku Evy považují za naprosto normální.

„Nejste hobit, jste normální ženská akorát, žena by měla být malá. Tak akorát prostě, nikdo nemůže za to, že je dnes příroda taková divná, že i chlapa přeroste baba. Ale holt to tak je, ale vy jako žena máte výšku normální,“ napsal Patrik Renáč.

Eva Decastelo

Eva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.

Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.