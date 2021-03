Módní lockdown. Blogerka Třešničková uspořádala módní přehlídku v domácím oblečení. Fanoušci to náležitě ocenili

Influencerka Týnuš Třešničková byla před pár dny terčem mediálních článků kvůli jejímu rozchodu s podnikatelem Ladislavem Bisenuisem, který jejich vztah a rozchod veřejně probral u jednoho ze svých příspěvků. Týnuš sice vydala pár prohlášení, obecně se ale ke svému soukromí příliš vyjadřovat nechtěla a svůj profil na Instagramu tak zásobuje outfitovými snímky či střípky ze svého života.

Ve svém novém krátkém videu vtipně ukázala realitu všedních dnů mnoha z nás. V pozadí jí hraje píseň Nothing 2 do (Nemám co dělat) a Týnuš ukazuje své outfity, ve kterých tráví své dny. Je vidět, že i taková milovnice podpatků a šatů jako Týnuš nyní tráví čas spíše v teplácích a pohodlných mikinách.

„Kdo si za lockdown nastřádal taky tolik pohodlného oblečení, jako jsou teplákovky, legíny a pyžamka?“ ptá se u videa svých sledujících.

„Ta broskvová souprava Ti moc sluší,“ pochválila jí její outfit sledující a další se přidala: „Ten černý set po těch kraťasech je super. Pamatuješ si, odkud je, nebo kde najdu něco podobného?“ ptá se její fanynka.

Nutno podotknout, že sledující Týnu zásobili pochvalami a také dotazy, které směřovaly právě k oblečení, které ukázala.

Někteří pak blogerce doporučili, aby taková videa dělala častěji: „Super. Měla bys to dělat častěji.“

„S takovými super kousky je lockdown mnohem snesitelnější. Super video, čiší z něj optimismus jako vždy,“ všimla si další sledující.

Týnuš Třešničková

Kristýna Třešňáková je známá česká youtuberka a influencerka, která na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem Týnuš Třešničková. Narodila se 8. října 1995 v Liberci a na sociálních sítích se věnuje hlavně kráse, módě a životnímu stylu. Má mladší sestru Martinu.

Třešňáková se dříve nechvalně proslavila, když její intimní fotky unikly na veřejnost. Na šesti snímcích vyfocených na mobil byla tato kráska zachycena před zrcadlem jen v kalhotkách nebo úplně nahá. V srpnu 2016 tyto snímky někdo zveřejnil na webu agresori.com.

V roce 2018 se stala nehoda, která Týnuš poznamenala jak fyzicky, tak psychicky. Při návštěvě turecké vyhlášené steakové restaurace Nusr-Et slavného kuchaře Nusreta Gökceho, který vystupuje pod přezdívkou Salt Bae, byla totiž nešťastnou náhodou popálena. Po nehodě skončila na devět měsíců v péči tureckých lékařů, její zranění byla vážná. Utrpěla popáleniny 2. stupně na 30 % těla. Když se v roce 2019 vrátila zpět do Česka, její počet sledujících prudce vzrostl. Lidé ji totiž obdivovali za její sílu, odvahu a zajímali je její beauty inspirace a boj s popáleninami. Nyní má na Instagramu přes 454 tisíc sledujících.