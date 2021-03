Angelina a Brad na český způsob: Andrea Pomeje se zvěčnila se svým přítelem na odvážném snímku

Na snímku, který publikovala Andrea, je zachycena se svým přítelem. Ten zvolil na fotku klasický černý oblek, zato outfit Andrey byl již poněkud odvážnější. Ta totiž pózuje v černých lesklých kalhotách a dlouhé černé vestě – avšak bez podprsenky. A co na to fanoušci?

V komentářích se ihned začaly objevovat reakce v tom smyslu, že jim Andrea s přítelem připomínají americkou herečku Angelinu Jolie a herce Brada Pitta ve snímku Pan a paní Smithovi. Jiní pak označili pár za „drsný, ale krásný“ či „top pár“.

„Vy jste tak krásná, neskutečný,“ uvedla jedna z uživatelek.

Někteří pak uváděli i komplimenty na oblečení, které Andrea zvolila: „Moc vám to spolu sluší. A ta vesta je úchvatná.“

„Spíš krásně elegantní než drsní. Paráda,“ uvedl další.

Reakce lidí

Nutno podotknout, že i samotný její přítel se pochlubil snímkem v tomto duchu. Na něm tentokrát sedí v křesle, Andrea stojí nad ním a oba se dívají do očí.

Samotná Andrea však napsala dvousmyslný komentář, že doufá, že se jí partner dívá opravdu do očí a ne do výstřihu: „Kouká se mi do očí! Myslím,“ uvedla.

„Paráda! Konečně je pěknej chlap na scéně,“ zaznělo pod fotkou.

Někteří poukazovali na to, že se k sobě oba moc hodí. „Moc vám to oběma sluší. Vy se k sobě tak moc hodíte typově, až to je neuvěřitelný. Tleskám,“ stálo v komentáři.

Andrea Pomeje

Andrea Pomeje je mezinárodně uznávaná DJka. Vystupuje nejen v České republice, ale také například v Thajsku, Chorvatsku, Německu a v dalších zemích. Je také moderátorka.

Pomeje se proslavila především svým vztahem s českým producentem, hercem a dabérem Jiřím Pomeje. Pár se v roce 2013 vzal, a Pomeje se tak stala jeho třetí ženou. Mají spolu dceru Aničku. Manželství však nevydrželo a skončilo.

Jiří Pomeje v únoru 2019 zemřel. Bylo mu 54 let, když podlehl těžké nemoci. V té době už však nebyl partnerem Andrey, což jí mnozí fanoušci vyčítali, a dokonce jí psali nenávistné zprávy, že svého manžela opustila v době, kdy ji nejvíce potřeboval.