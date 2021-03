„Nějak jste zestárla,“ nahrnulo se na Decastelo. Herečka však zareagovala s humorem

„Zněla – ‚Nějak jste zestárla, když vás vidím bez filtru‘,“ citovala Eva znepokojující slova.

Proto se Decastelo rozhodla v tomto postu dát fotky ze včerejšího rána.

„Bez filtru, bez make-upu a jak jistě vidíte i bez použití hřebenu. Ano, takhle vypadám bez filtru a nemám s tím problém. Není proč. Je mi 42 let a je to poznat. A to je úplně normální. Všichni stárneme a já mám svoje vrásečky a zmuchlaný obličej ráda. Jsou vrásky od smíchu, od pláče, z lásky i neštěstí, z emocí, které mi životem procházejí. Je to spravedlivé a tak to má být,“ myslí si hvězda.

V příspěvku hvězdy nechyběla ani doporučení pro sledující.

„ A pokud vám přijde podobná zpráva, nic si z toho nedělejte. Vy si užívejte svůj život. Každou jeho vteřinu, a pokud budete mít možnost, dělejte, říkejte a pište jen hezké věci. A pokud nenajdete nic hezkého - usmějte se. Konec filozofického okénka!“ napsala moderátorka.

Fanoušci byli nadšeni z toho, co Eva zveřejnila a napsala.

„Jsi královna všech moří se zlatým srdcem a perleťovou duší! “ zareagovala Bára Jánová.

„To musel napsat hodně závistivý člověk, jste velmi krásná žena,“ vyslovila se Gabriela Králová.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Decastelo (@decasteloeva)

„Možná už to není ta mladá bezstarostná holka s hlavou plnou ideálů a snů, ale pořád je to hezká a sympatická žena, která na těch 42 ani nevypadá,“ okomentovala Melissa Virg.

„Moc ti to sluší...ten tvůj krásný úsměv úplně stačí...nepotřebuješ žádný filtr,“ podotkl Tomáš Pavlíček.

„Jste nádherná. Bez filtru ještě víc. To byl zase nějaký pitomec, co závidí Vaši krásu,“ vyslovil stejný názor Roman Klíma.

Eva Decastelo

Eva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.

Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.