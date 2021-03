„Laura je už slečna.“ Dara Rolins оslavila narozeniny své dcery a ohromila fanoušky nejnovějšími fotkami

Slovenská zpěvačka Dara Rolins se před pár dny svým fanouškům na sociální síti svěřila, že její dcerka Lola oslavila již třináct let. Z malé holčičky tak už roste velká slečna, která po své mamince zdědila neutuchající krásu. A to, že se Dařina dcera roste do krásy, potvrdili i uživatelé Instagramu.