Žhavé focení Blanarovičové a dráždivé snímky v body: Fanoušci si ji spletli s o třicet mladší kolegyní

To, že je Blanarovičová ve svém věku stále kočka, nikoho asi nepřekvapí. Tentokrát však opět svým vzhledem ohromila fanoušky. Málo kdo by jí totiž tipoval, že už jí za pár let bude šedesát. A jak již bylo naznačeno, na fotografiích fanoušky zaujalo zejména to, jak vypadá její štíhlá figura v černém sexy body.

„Fotila jsem pro @liborsmrz_hairweare. Krásné fotky, make-up… ahle momentka nemá však nic společného s výsledkem. Tohle je realita PO. Podpatky, focení v permanentním pohybu – záklon, sedni, lehni, nohu víc dozadu, dopředu, hlavu nahoru, ruku před sebe, stáhni břicho… Tady jsem měla pocit, že se mi klepou i uši, natož svaly, a že nohy se mi odpojí od trupu a odcestují bůhvíkam. Focení s @danielzahradka_photography je vždy adrenalin,“ svěřila se Blanarovičová o své zážitky z focení.

A zážitek z fotografií měli také její fanoušci. Ti na ně totiž civěli s ústy dokořán. „Tohle je dokonalost ženské krásy,“ vzkazovali jí.

Mnoho lidí pak dokázalo její práci ocenit. „Povedlo se,“ přiznávali někteří a jiní dodávali: „Stálo to za to.“

„Jste tak krásná,“ zněly další lichotky.

Spousta fanoušků dávala najevo, že je z jejího vzhledu paf: „Krásná a sexy žena.“

Jiní ji přirovnávali k „čertíkovi v lodičkách“ a poznamenávali, že stále vypadá velmi dobře.

To, že Yvetta snad nestárne, naznačovaly i jiné komentáře. V jednom z nich totiž jeden z fanoušků napsal, že si původně myslel, že je na snímku o třicet let mladší zpěvačka…

„V první moment jsem myslela, že koukám na Moniku Bagárovou (26). Super postava,“ uvedl jeden z fanoušků.

A lidé dál přiznávali, že Blanarovičová s přibývajícím věkem zraje jako víno. „Wow, kdejaká třicítka by vám mohla závidět,“ zněla jedna reakce.

A na tu vzápětí navazovala další: „Co třicítka, dvacítka by mohla závidět. Jste fakt kusanec.“

Jiní měli pochopení pro to, že focení kampaně muselo být náročné, ale uváděli, že je stále krásná, i když je třeba znavená.

„Já se nedivím. Mě po focení bolela záda tři dny,“ podělila se o zážitek další fanynka.

Yvetta Blanarovičová je slovenská herečka a zpěvačka, která již dlouhá léta žije v Praze. Pokud jde o její vzdělání, má vystudovanou státní konzervatoř v Žilině a Pražskou konzervatoř.

Tato sympatická kráska si zahrála v několika filmech, přičemž ji asi nejvíce proslavila role čertíka ve filmové pohádce Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky. Do povědomí diváků se dostala i díky roli čarodějnice Černavy v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

Objevila se také v oblíbených seriálech – české Pojišťovně štěstí či slovenské Ordinaci v růžové zahradě. Známá je i ze seriálu Ulice. Půvabná Slovenka ale působí také v divadle, kde byla obsazena například do několika rolí v Národním divadle a v Realistickém divadle v Praze. Věnuje se i dabingu.