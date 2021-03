„Jste taky jen člověk z masa, žádný nadčlověk.“ Polonahá Krainová opět rozzuřila Čechy

Česká topmodelka Simona Krainová je již od února na dovolené na ostrově Svatý Martin, který patří do karibského souostroví Malé Antily. A vypadá to, že se jí z tohoto slunečného ráje ani náhodou nechce zpět do Česka. Nyní se podělila o další fotografie od moře, ale svými slovy naštvala spoustu fanoušků. Co tentokrát prohlásila?