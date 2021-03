Soukalová rozjíždí tvrdý boj o majetek. Koukal „šikovně investoval“ její miliony. Co všechno dokáže získat zpět?

Rozvod už má bývalá sportovkyně sice za sebou, ale nyní se pouští do dalšího boje – tentokrát o majetek. Profesionální kariérou si sice Gabriela Soukalová vydělala dost peněz a už by mohla být v „důchodu“, ale není tomu tak. Nyní prý bojuje o každou korunu, zejména co se týče majetkového vyrovnání se svým exmanželem.