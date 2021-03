„Nejsem tak vysmátá, jak se zdá, akorát se už znám a držím emoce za zuby.“ Lucie Bílá promluvila o práci během covidu-19

Česká zpěvačka Lucie Bílá poskytla rozhovor slovenskému portálu topstar.noviny.sk. V něm promluvila mimo jiné o tom, že není jen zpěvačka, ale také podnikatelka. Peníze vydělané díky vystoupením a nahrávkám totiž tato pěvkyně dost často někde investovala. Například nakoupila bytové i nebytové prostory, aby rozšířila své další možnosti výdělků či aktivit. Ve své rodné obci tak vlastní nejen krásný velký dům, ale koupila zde také prostory bývalého kulturního domu a zřídila tam kromě stálé scény i restauraci. Zároveň je majitelkou pražského divadla, které nedávno zrekonstruovala a které udržuje v chodu. A daří se jí i v internetovém obchodě spojeném s její nadací.

„Nejsem člověk, který by zůstal sedět a čekal, co bude. V žádném případě. Kdo zůstane, zamrzne. Jako ve sněhu. Já jsem připravená. Štěstí přeje připraveným, takže mám nádherně zrekonstruované divadlo a už nyní tam zkouší třeba pan Nárožný. Plánujeme velké věci se Simonkou Stašovou nebo Dagmar Havlovou, a i když nyní vypadám jako blázen, věřte mi, že vím, co dělám,“ prozradila Bílá v dalším rozhovoru.

I když je tato pěvkyně na první pohled drobná žena, skrývá se v ní velká síla. Ve svých 55 letech je stále velmi aktivní osobou, a zároveň je hybným motorem velkého kolosu, sestávajícího nejen z hmotných statků, ale i množství lidí, kteří zajišťují veškerý servis. Za ty Bílá cítí velkou zodpovědnost, a proto ani nyní, v době, kdy je naše společnost už dlouhé měsíce kvůli covidu-19 paralyzována, ve své činnosti neustává.

Vypadá to tedy, že si česká slavice uvědomuje velkou zodpovědnost za vše, co obhospodařuje.

„V kulturním domě mám kancelář, kde je osm pracovních míst. Normální manufaktura. Vydělávala jsem tím na výplatu celému svému týmu, protože mám obrovský tým a všichni jsou na tom opravdu závislí. Když nezpívám a nemohu zpívat, používala jsem ruce,“ vyjádřila se Bílá k celé situaci.

I když to tak mnohdy nevypadá, Lucie Bílá to opravdu nemá lehké. Ne vždy je jí navíc do smíchu…

„Není to jednoduché a lidé si naivně myslí, že jsem v pohodě, že si mohu přestat dovolit pracovat. To si nemohu dovolit. Naopak musím ještě více přidat. Prodala bych i židli, na níž sedím, pokud by to bylo nutné, pro lidi, kteří jsou na mně závislí,“ dodává.

Zpěvačka se tak snaží celou situaci, do níž se kvůli koronaviru dostala, zvládnout.

„Nejsem tak vysmátá, jak se zdá, akorát se už znám a držím emoce za zuby. Ze své zkušenosti vím, že když to pustím a nedržím to, pak to nezastavím, to se prostě rozjede. To znamená, že mám vypnutou emoční rovinu a jdu tu pragmatickou,“ přiznává.

Lucii však velmi pomáhá její přítel Radek, v němž má velkou oporu. Ten totiž není jen její partner, ale také ochránce, manažer, řidič a vlastně takový „chlap pro všechno“.

Lucie Bílá

Nicméně, i přes to, že to tato zpěvačka není jednoduché, nezapomíná ani na zdravotně postižené či lidi, kteří se ocitli v těžké situaci. Těm totiž pomáhá prostřednictvím své nadace. Potřebné finance pro ni zajišťuje i díky svému e-shopu, ve kterém prodává vlastnoručně vyráběné šperky.

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík. V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.

V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipim na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka. Radek Filipi se stal v Brazílii mistrem světa v bench-pressu.