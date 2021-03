„Takový to, když si objednáš Daru a dorazí ti Dara z Aliexpressu.“ V nové řadě Tvoje tvář zesměšnili Rolins

Když dva dělají totéž, není to totéž. Toto rčení by aktuálně sedělo na vystoupení Vojty Drahokoupila v televizní a pěvecké show Tvoje tvář má známý hlas. V pořadu měl totiž předvést slovenskou popovou divu Daru Rolins, což se mu však příliš nevyvedlo.

Už ze začátku bylo jasné, že to asi nedopadne úplně nejlépe – alespoň sám Vojta si toho byl vědom. I když v předchozích kolech doslova vynikal, tentokrát se mu jeho vystoupení moc nepovedlo. Spolu se svým kolegou Janem Kopečným, v roli Tomiho Popoviče, měl ztvárnit song s názvem Nebo, Peklo, Raj.

A i když vystoupení předcházel pořádný trénink a drill, tentokrát celá show na fanoušky působila spíše jako nepovedená travesty show. Vycítil to i on sám, a tak se k celému vystoupení vyjádřil i na svém Instagramu. Tam se Drahokoupil za svůj výkon Daře Rolins omluvil.

„Hmmm… Fakt jsem dělal, co se dalo. A ještě jednou velké pardon @dararolins_vermi,“ napsal.

Slovenská ikona popu se k vystoupení nijak nevyjadřovala, což bylo možná i dobře. Ve vyjadřování ji na 100 % zastali fanoušci a Drahokoupil si tak vyslechl kritiku.

„Takový to, když si objednáš Daru a dorazí ti Dara z Aliexpressu,“ napsal k vystoupení jeden z uživatelů.

Narážel tím na to, že tento asijský e-shop je známý tím, že často prodává levné napodobeniny všemožných produktů.

„Nebyla tam ta gesta, na která jsem se těšil. Škoda,“ zhodnotil výkon zpěváků další fanoušek.

Další uživatelé pak psali, že to byla opravdu „hrůza a děs“. Podle mnohých ve vystoupení nebylo to, co by tam být mělo.

Někteří pak pobaveně podotýkali, že jim Vojta víc než Daru Rolins připomínal někoho jiného: „Za mě to tedy byla podobou jasná Kateřina Kristelová.“

A pár lidem se nelíbilo ani to, jak show Drahokoupila a Kopečného hodnotili porotci.

„Tvl, ať jde @evabureshsalvatore a @mareklambora se svým debilním hodnocením do prd***!! To je jedno hovno za druhým,“ nebrali si servítky.

Kromě kritiky si ale dotyčný vyslechl i chválu. „Tak to bylo mega dobrý,“ zněla jedna z pozitivních reakcí.

„Jako Dara to nebyla, ale ty nohy… Ty jsi ďábel v minisukni,“ obdivovaly ženy jeho postavičku v šatech.

„Mně se to hodně líbilo. Já tě prostě miluju a každé číslo od tebe je super. Snažíš se do toho dát všechno a od toho to je. Za mě obrovská pochvala. Já ti fandím, doufám, že vyhraješ. Hodně štěstí v dalších kolech,“ vzkázala mu jedna fanynka.

Show Tvoje tvář má známý hlas

Hudební show Tvoje tvář má známý hlas se vysílá již několik let. Zmiňme, že na rozdíl od předešlých řad budou v této řadě vystupovat pouze bývalí soutěžící pořadu. Diváci tak mají možnost se v osmé řadě této show pokochat výkony Petra Rychlého, Jitky Boho, Ivy Pazderkové, Davida Gránského, Marty Jandové, Alberta Černého, Hany Holišové, Vojty Drahokoupila, Bereniky Kohoutové a Romana Vojtka.

Co se týče poroty, usedne v ní Eva Burešová, Marek Lambora, Jakub Kohák, a také vždy jeden speciální host. Show diváky provedou hned dva moderátoři, a to Ondřej Sokol a Aleš Háma.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.