Těhotná Pagáčová si postěžovala na lockdown a přidala nahou fotku

Koronavirus, omezení, zákazy. To všechno už začíná pomalu, ale jistě, ovlivňovat i ty, kteří se této situaci zprvu nechtěli vůbec poddávat. Zřejmě už se důsledky pandemie vrývají pod kůži známé herečce a moderátorce Patricii Pagáčové, která se nyní k celé věci vyjádřila na svém Instagramu.

Každý z nás by si již určitě přál, aby byla tato nelehká doba za námi. A v poslední době o tom přemýšlí i tato nastávající maminka.

„Bali 2019. Musím říct, že se teď víc, než kdy jindy, vracím ve vzpomínkách… Nejen co se týká cestování, ale tak nějak obecně… Chybí mi to… Chybí mi normální svět. Tak moc bych si přála, aby se už situace zlepšila a mohli jsme se pomalu vracet k normálnímu životu… Vídat se s rodinou, přáteli, objímat se, zajít na kafe, na oběd, na pivo, na koncert, děti ve školkách a školách, žít… Taky to na mě už občas padá… Je to dlouhý, vždyť jsme v tomhle už rok. Ach jo… Ale věřím, že se ta situace bude zlepšovat, věřím tomu!“ napsala na svém Instagramu.

Reakce na sociální síti

A jaké byly reakce jejích fanoušků? Z velké části se nesly v tom duchu, že si lidé přejí úplně to stejné, co i tato pohledná herečka.

„Taky bych se chtěl vrátit do starých kolejí,“ povzdechl si jeden z fanoušků.

A další uživatelé na tom byli dost podobně: „Je to už opravdu hrozné. Já jsem v covid době prožila skoro celé těhotenství a teď půl roku s malým doma zavřená. To jsem si plánovala, jak budu s mimčem všude jezdit, užívat si návštěvy, kavárničky, plavání atd. Snad už to skončí, abyste s miminkem mohla něco podnikat.“

„Není to lehké. Splín prostě občas je, nemá cenu ty emoce potlačovat. Je lepší si to procítit a prostě si dovolit být smutná… Na tom nic špatného není a miminku to opravdu neublíží,“ psali další.

Další se však Patricii, a nejen jí, snažili naopak nějak povzbudit a psali, ať neklesá na mysli.

„Páťo, naděje umírá poslední! Musíme věřit, všichni společně, a snad to brzy vyjde… A také bych NIKDY nevěřila tomu, že nám všem budou chybět takové ty běžné věci, které jsme brali dříve jako samozřejmost. Co všechno se za ten rok změnilo…“ uvedla jedna uživatelka.

I ostatní si myslí, že bude lépe: „Za dva měsíce bude líp, Patricie. Jen chvíli ještě počkat… Pak to bude fajn…“

„Ono se to jen tak asi nezlepší… Mávnutím kouzelného proutku. Musíme s tím něco udělat… Politici si budou dělat, co chtějí, pokud je necháme,“ přidávali se další.

Ne všichni však byli takoví optimisté. Někteří zkrátka světlo na konci tunelu ještě nevidí: „Já tomu teda moc nevěřím, že by se to změnilo.“

Lidé se však v komentářích nevyjadřovali jenom k tomu, co Patricie psala u příspěvku, ale také k jejímu vzhledu. Spousta z nich jí psala, jak moc jí to sluší.

„Jsi tak krásná,“ zněla jedna z lichotek.

A rozhodně nebyla poslední: „Závidím vašemu muži, jste nádherná a milá žena.“

„Pohled na vás mě vždycky potěší,“ poznamenávali jiní.

Patricie Pagáčová

Patricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu „Naše cesty“ od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.

Co se týče jejího vzdělání, vystudovala management obchodu a služeb na střední odborné škole. V roce 2009 se neúspěšně pokoušela dostat na DAMU. V roce 2015 dokončila studium humanitních studií na Metropolitní univerzitě.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali. V únoru 2021 pár oznámil, že čeká svého prvního potomka.