„Skleníková Bohyně.” Bendová chtěla do bazénu, dostala se ale do skleníku

„Sezóna je zahájena a já do tý ledárny jdu hned zítra ráno, a jestli mi neupadnou hnátky, tak sem dám fotku nebo video. Ufff,” napsala Bendová. Fotka z bazénu ale nebyla, protože svůj den herečka strávila se sazenicemi ve skleníku, o čemž pak informovala fanoušky na Instagramu.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alice Bendová (@alice_bendova_official)

V příspěvku ke třem fotografiím ze skleníku Alice napsala: „Tak místo bazénu jsem vlezla do skleníku. A to moje nádherné tělo jsem naštěstí schovala do hlíny. Je mi vedro, zpocená jsem jak stará kráva, ruce mám zničený, kopyta špinavý, ale ten výsledek stojí za to. Zítra bazén, slibuju. Teda pokud mě nenapadne další zhovadilost typu rytí záhonů a sázení brambor.“

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alice Bendová (@alice_bendova_official)

Nadšení fanoušci reagovali pozitivně na takovou zábavu celebrity.

„Ali, vy jste skvělá, ostatní herečky se fotí vystajlované a vy jak ryjete,“ napsala lucie_kosaristanova_peckova

Margitalilkova okomentovala: „Hezky vám to jde.“

„Skleníková Bohyně,“ vtipkoval benzdaimler.

Lukas.sevcik1 napsal: „Takové nadšení u 1. obrázku a u 3. obrázku už zničená.“

„To je holka z vesnice!!!“ žertoval milan.hodek.

Alice Bendová

Alice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, i přesto ale Bendová patří mezi nejvíce sexy české herečky, na které čas zřejmě neplatí.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.

Zahrála si ve známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.