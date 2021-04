Jitka Nováčková promluvila o nízkém sebevědomí: Je to paradoxní, ale často mají se sebepřijetím problém modelky

Modelka Jitka Nováčková ve svém novém příspěvku na Instagramu poukázala na často omílané téma – sebevědomí. S uživateli sociální sítě se podělila o to, že i ona jako modelka se setkávala s nízkou důvěrou v sebe sama. Co na to sledující?

Jitka Nováčková otevřela na svém profilu na Instagramu téma, které v poslední době řeší mnoho dívek. Jde totiž o sebevědomí.

„Je to paradoxní, ale často mají se sebepřijetím problém modelky. Možná málokoho totiž napadne, co často předchází takové titulce nebo kampani,“ začala Jitka.

Pokračovala s tím, že firma má často velmi přesnou představu o tom, jaký typ modelky přesně hledá. Často se tak podle Jitky stává, že modelky slýchávají řeči typu: „na nás jste moc při těle“, „bohužel potřebujeme krev a mlíko“, „sháníme někoho s delšími vlasy“, „vezmeme vás, když se ostříháte“. Nebo se podle ní může také stát, že modelka neuslyší nic a čeká, než se někdo ozve zpět.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený JITKA NOVACKOVA (@jitkanovackova)

„A on se často neozve. Nikdy jsem nebyla top modelkou, ale často jsem dělala komerční modeling a takhle to probíhalo. Jednou jsem si rok dopředu koupila letenku do New Yorku, protože za prvé byla levnější, ale hlavně jsem si tam chtěla vyléčit zlomený srdce po rozchodu. Po pár dnech v New Yorku mi ale zavolali z agentury, že mě vybrali pro velkou televizní reklamní kampaň po Evropě a tak bych měla přiletět zpátky,“ pokračovala dále.

Jitka přiznala, že to byl její splněný sen. Uvedla, že si přebookovala za našetřené peníze letenku zpět a sbalila si věci. Pak však přišla nepříjemnost.

„Den před odletem mi volali znovu - omlouváme se, nakonec jsme vybrali jinou slečnu. Rozplakala jsem se. Nikdo mi neřekl proč a já jsem si dokola přehrávala, co jsem mohla udělat špatně. Nic! Ale tehdy jsem si to brala osobně. Po smutku přišlo racionální přemýšlení - co teď? Vysvětlila jsem agentuře, že už ale letenku nemohu stornovat a tak se z firmy slitovali a vzali mě do reklamy jako komparz. Jak to dopadlo? Pokryla jsem tím cenu letenky, ale nejenže jsem přišla o dovolenou, ale dovolenou jsem si vlastně zadarmo propracovala,“ uvedla s tím, že se jedná jen o jednu historku z mnoha.

Reakce sledujících

Podle svých slov tím chtěla říct to, že téměř vždy si můžou být její sledující jistí, že mají vyšší sebevědomí než dívka na titulce časopisu.

Soudě podle komentářů Jitka „uhodila hřebíček na hlavičku“, protože její příspěvek vyvolal spoustu reakcí sledujících.

„Přijde mi to jako šílený paradox. Nakonec vyberou holku, nafotí a v photoshopu předělají. Kde je doba devadesátek, kdy měla modelka určité charisma. Cindy, Kate, Tereza, Helen, Heidy, atd. V dnešní době mi přijde většina modelek jak plakátovací plocha. Namalují pokaždé novou tvář. Taky je to masa holek, jak rychle přijdou, taky odejdou. Takový konzum, stejně jako tato doba. Jitko, buďte svá, v hlavě to máte v pořádku, vy se neztratíte. A nejen že jste hezká, hlavně jste pozitivní!“ vzkázal Jitce její sledující.

Další uživatelka poznamenala, že právě to, co Jitka napsala, je zřejmě přesně to, co by dnešní ženy měly číst. „Smekám, že jste toto napsala, jako krásná, chytrá a normální žena,“ dodala.

V mnoha komentářích byly uvedeny jen často srdíčka či jiné emotikony, někteří naopak chválili Jitku za její outfit, že celkovou fotku.

Jitka Nováčková

Jitka Nováčková je česká influencerka, modelka, moderátorka a vítězka soutěže Česká Miss 2011. V roce 2019 se stala vítězkou kategorie Go Global v soutěži Czech Social Awards. Jejím přítelem je finský fotbalista Tim Sparv. V září 2020 oznámila, že je těhotná a budou mít dcerku. Ta se narodila 11. ledna tohoto roku a dostala jméno Leah Elissa.