„To je přímo dechberoucí.“ Veronika Kopřivová oslnila svými fotkami z Dubaje

Veronika zveřejnila nový snímek, na kterém sedí v plavkách na lehátku a v pozadí se tyčí dubajské mrakodrapy.

„Osm dní v Dubaji uteklo rychle. Musím říct, že Dubaj se mi zalíbila až při druhé návštěvě, takže jsem ráda, že jsem jí dala šanci. Bylo tam super! Hlavně bylo osvobozující neslyšet tolik dní o covidu a být zase v destinaci, kde život funguje i přes různá opatření, které se striktně dodržují,“ vysvětlila Veronika.

Kromě toho doufá, že se již brzy povede skloubit bezpečnost občanů a zároveň chod ekonomiky a normálního života.

V komentářích pod snímkem zaznělo, že Veronika zřejmě nebyla sama, pro kterou nebyla Dubaj „láskou na první pohled“: „Taky jsem to tak měla, že až na podruhé.“

Jeden uživatel pak nezapomněl Kopřivové popřát krásné Velikonoce. „Příjemné prožití velikonočních svátků,“ uvedl.

„Aspoň tam nebylo tolik lidí. Ono to má něco do sebe,“ vzkázala Veronice sledující. Veronika však v odpovědi oponovala, že lidí bylo všude dost. Dokonce jich bylo podle ní více, než když tam byla před pár lety.

Veronika se svým sledujícím chlubila z Dubaje i fotkami se svým přítelem a tatínkem jejich zatím ještě nenarozeného miminka. Na jedné z fotek jsou nastávající rodiče na poušti v romantickém objetí.

Na jiném snímku je pak samotná Veronika, jak kráčí po liduprázdné poušti a v dáli je vidět jen zapadající slunce. Právě tato fotka se jejím fanouškům obzvlášť líbila a dali jí to pocítit i v komentářích. Zaznívala totiž taková slova jako „dechberoucí“ či „luxusní fotka“.

Veronika Kopřivová

Veronika Kopřivová je česká modelka a finalistka soutěže krásy Česká Miss 2012. V současné době má svůj e-shop s oblečením Just by Veronika, kde prodává oblečení ze zahraničí a svou vlastní navrženou značku Simply Self. Od roku 2015 do roku 2019 byla partnerkou českého hokejisty Jaromíra Jágra. Nyní je jejím přítelem Miroslav Dubovický, český model, kickboxer a trenér.