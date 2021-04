Pánové, pozor! Bára Basiková si podala inzerát na seznamce. Čím ji oslovit?

V rozhovoru pro Blesk se přiznala, že jde o první zkušenost s tímto způsobem seznamování. Uvedla, že se zaregistrovala pod svým jménem a použila skutečnou fotku, ačkoliv na ní není zcela dobře identifikovatelná. „Ale kdo chce, ten mě pozná,“ dodala zpěvačka.

„Kdyby se někdo zajímavý objevil, tak po určité době, během které bychom konverzovali takhle zprostředkovaně, bych odhalila, že jsem to já, a zjistilo by se, jestli by do toho dotyčný chtěl vůbec jít. Možná mě spousta chlapů nesnáší nebo vůbec nezná. Ale zatím ti zájemci, kteří se tam objevili…“ nečekaně ukončila Basiková svoje vyprávění.

Dále se přiznala, že se nechce nikoho dotknout, ale muži jejího věku se jí zdají být starší. Basiková dodává, že nehledě na to, že už má svůj věk, mentálně se cítí být mladší.

Také ji překvapuje, že někteří muži zveřejňují fotky, které je zobrazují v nelichotivých situacích.

„Vyfotí se na gauči v nátělníku, trenclích, ponožkách a s lahváčem v ruce. Dokud to neuvidíte, neuvěříte,“ žertuje Basiková.

Říká, že už nechce nikoho předělávat nebo měnit. Na to, aby vůbec začala přemýšlet o vztahu, by ji muž musel něčím konkrétním oslovit.

„Buď mě ten člověk okouzlí tím, kdo je a jaký je, nebo ne. Každopádně se mi na něm musí něco zásadního líbit, abych do toho šla,“ uvedla Basiková.

A jak tuto novinu přijalo okolí zpěvačky a její dcery?

„Že jsem se zbláznila, ale smály se tomu,“ přiznala se Basiková a dodala, že se jí zeptaly: „Myslíš, že se ti někdo ozve?“

Basiková uvedla, že se za svůj inzerát vůbec nestydí, a že by se velice ráda na jaře s někým prošla na Petřín.

„Jak jinak se mám s někým seznámit?“ ptá se. „Dříve jsem byla s lidmi pořád. Na různých večírcích, akcích, chodili za mnou i po koncertech, a teď jsem už rok bez kontaktů. Tak proč to nezkusit?“ dodala.

V rozhovoru přišlo i na téma Miroslava Plzáka, odborníka na manželské vztahy, o kterém se Basiková zmínila na svém blogu Když skončíš, já taky.

S Plzákem se seznámili na natáčení v televizi a pak se z nich stali dobří přátelé. Basiková však přiznala, že ho znala již dřív a s oblibou četla jeho knížky.

„Psal úžasně, byl vtipný, ordinací mu prošlo tisíce manželských párů, takže měl zkušenosti a já jeho knížky hltala. To, co v nich tvrdil, bylo teoreticky všechno správně, jenom to dokázat žít,“ popsala svůj vztah k Miroslavovi Plzákovi.

Zavzpomínala, že kdysi dostala od něho i radu ohledně svého teď už bývalého manžela. Plzák jí tehdy po společné večeři zavolal a řekl: „Paní Basiková, vemte nohy na ramena a utíkejte.“

Bára Basiková byla již třikrát vdaná, co tedy vyvodila ze svých zkušeností a co považuje za nejdůležitější pro udržení dlouhodobého vztahu?

„Já si myslím, že je to vzájemná úcta. Pokud se ve vztahu objeví cokoliv, pro co si jeden druhého nemůžete vážit, je to špatně. Když narazíte na něco, co na vás nepůsobí dobře nebo co z vás dělá jiného člověka, protože byste se musela podřídit, je lepší to skončit. Musíte mít toho druhého pořád v úctě. Přitom to nemusí být žádný Einstein ani vysokoškolský profesor, ale ten vzájemný respekt je nezbytný,“ vysvětlila Basiková.

Na závěr se však přiznala, že se vždy do všeho pouští po hlavě.