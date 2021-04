„No nevím… Tady je to nějaké moc.“ Na Instagramu se objevila nová sexy fotka Burešové

Eva si snímek vložila do svých stories na Instagramu. Jak je vidět, její odvážnou fotku vyfotil fotograf Ondřej Pýcha, a není to poprvé, co se Eva svěřila do rukou tohoto profesionála.

Herečka je zachycena na dvou černobílých snímcích, na sobě má zřejmě body, černé silonky a lodičky na vysokém podpatku. Ačkoliv byly reakce vesměs kladné, jeden rozpačitý komentář se přece jen našel. Jak však Eva ukázala, nic si z něj nedělá.

„No nevím… Tady je to nějaké moc,“ zněla reakce od jistého sledujícího, na kterou Eva zareagovala jen vysmátými smajlíky.

„Wau, perfektní holka. Nedivím se, že se do tebe zamiloval Přemek Forejt. Doufám, že je na tebe hodnej, protože si to taková sexy holka zaslouží,“ nešetřil chválou její fanoušek.

Zaznívaly také pochvaly směrem k fotografovi: „Pan fotograf, krásná Evička.“ Ostatní uživatelé se pak zmohli jen na emotikony ve formě srdíček či dalších smajlíků.

Další fotky

Ve starších postech zmíněného fotografa můžeme najít i jiné fotky herečky Burešové. I u této fotografie byli sledující u vytržení.

„Panebože, ona je tak dokonalá!“ nemohla uvěřit svým očím uživatelka. Lidé Evě vzkazovali, že je opravdu nádherná či dokonce nejkrásnější. Fotografa, který pořídil fotku, pak uživatelé označovali za „úžasného“.

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas.

Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.

V poslední době je často spojována s kuchařem Přemkem Forejtem. Už dříve se totiž objevily zvěsti o tom, že si spolu tito dva začali milostný románek. Pár po dlouhých měsících mlžení tuto informaci potvrdil. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas.