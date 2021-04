„Neskutečně se k sobě hodíte...“ Burešová a Forejt jsou v tom až po uši a společně si užívají každou chvilku

Poté, co herečka a zpěvačka Eva Burešová a šéfkuchař Přemek Forejt přiznali, že tvoří pár, se už nebojí sdílet společné fotografie. Na jejich sociálních sítích se tak čas od času objeví nějaký snímek, na kterém jsou spolu. A jde vidět, že láska z nich jen sálá, protože oba doslova září štěstím!

Burešová a Forejt oficiálně randí již již půl roku a vypadá to, že jim to opravdu klape. I když Eva zpočátku kolem vztahu mlžila, nakonec vyšla s pravdou ven a nedávno se ke vztahu opět vyjádřila: „Nebránila jsem se zveřejnění, jen jsme oba chtěli čas, až to budeme chtít zveřejnit sami.“ Možná si tak jen chtěla štěstí chvíli nechat pro sebe…

Nyní však už ani jednomu z nich nic nebrání v tom, aby se na sociální síti dělili o snímky ze svého společného soukromí. Například na účtu Přemka se nedávno objevilo několik snímků, přičemž na prvním z nich je zachycen v objetí s Evou a na druhém jde vidět, jak si společně dopřávají svačinku. Láska totiž prochází žaludkem, což u tohoto kuchaře platí dvojnásob.

„If you happy and you know it clap your hands,“ napsal ke snímkům.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Premek Forejt (@premekforejt)

A jak na tyto fotografie reagovali fanoušci? Měli z jejich lásky a štěstí upřímnou radost.

„Jste spolu tak nádherní,“ lichotili jim.

A objevila se i vyznání: „Já vás miluju!“

„Moc vám to sluší, mám vás oba moc ráda,“ přidávali se další.

Podle mnohých jsou tito dva opravdu dokonalý pár: „Přeji Vám to! Jste dokonalí!!“

„Neskutečně se k sobě hodíte… Jak prdel na hrnec,“ poznamenávali jiní.

Lidé ji také přáli krásné prožití Velikonoc.

„Sluší vám to, krásné svátky,“ zněl jeden z komentářů.

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas.

Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.

V poslední době je často spojována s kuchařem Přemkem Forejtem. Už dříve se totiž objevily zvěsti o tom, že si spolu tito dva začali milostný románek. Pár po dlouhých měsících mlžení tuto informaci potvrdil. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas.