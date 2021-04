Zpěvačka Lucie Bílá slaví 55 let. Podle fanoušků jí sudičky do vínku nedělily krásu, hlas jako zvon a dobré srdce

Oblíbená česká zpěvačka Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, dnes slaví polokulatiny. Málokdo by jí sice 55 let hádal, ale je tomu opravdu tak. Věk je však v případě této talentované krásky jenom číslo, jelikož ani zdaleka nestárne… Fanoušci tak ocenili, jak moc jí to sluší.

Na instagramovém profilu této hudebnice se objevil černobílý snímek, na kterém je Lucie zachycena dnes a zamlada.

„Dělí nás 36 let a stejně jako tenkrát, jsem tu pro Vás i dnes… Těším se na večer… S láskou Vaše Lucie,“ napsala ke snímku.

Narážela tak na to, že dnes, ve středu 7. dubna, proběhne online koncert vysílaný na webu Divadla Lucie Bílé, jehož je spolumajitelkou. Na streamovaném vystoupení, na které se budou moci její fanoušci podívat zdarma, zazpívá ze scény dříve známé jako divadlo Ta Fantastika. Doprovod jí má dělat skupina vedená Petrem Maláskem.

A vypadá to, že lidé se už velmi těší. Dávali to znát totiž v komentářích pod příspěvkem, kde jí zároveň přáli všechno nejlepší k narozeninám.

„Všechno nejlepší a moc se těším na večerní koncert,“ uváděli lidé a další se přidávali: „Krásné narozeniny Lucinko. Na večer se moc těším.“

„Lucinko, přeji to nejcennější. LÁSKU ve vlastním srdci, protože když je ta, je pak všude okolo a s ní přichází zdraví a celková osobní spokojenost. A Vy ji v sobě máte, proto je nám, fanouškům, tak krásně s Vámi. Krásný narozeninový den,“ znělo další narozeninové přání.

Fanoušci jí také přáli, ať se jí splní všechny sny. Kromě přání přišly na řadu ale i lichotky: „Lucinko, jste stále nádherná žena! Děkujeme za vás.“

„Nejkrásnější žena v Československu, která stárne s grácií a každým rokem vypadá lépe než včera. Jste má celoživotní inspirace a IDOL,“ vyznala se jedna žena.

Jiní jí pak vzkazovali, že je „úžasná bytost“. A i ostatní vyzdvihovali její kvality:

„Sudičky vám do vínku nedělily krásu, hlas jako zvon, dobré srdce, laskavost a já vám přeji, ať jste zdravá, milující a milovaná, ať na Vaší tváři stále stejný úsměv září.“

Lucie Bílá

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Tato kráska s hudbou začala již v roce 1984 a ze zpěvačky v rockové kapele se postupně stala naprostou špičkou a nyní patří mezi nejvýraznější osobnosti českého šoubyznysu.

Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík. V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.

Co se týče jejího soukromého života, zažila hned několik pádů a vzestupů. V 90. letech byl jejím partnerem producent Petr Kratochvíl, s nímž jí sice vztah nevyšel, ale narodil se jim syn Filip. S tím má Lucie dodnes krásný vztah. Další mužem po boku Lucie Bílé byl hudebník Stanislav Penk. I když zpěvačka věřila, že tento vztah potrvá navždy, jen rok po svatbě šli od sebe. Pár let poté se Lucie zamilovala do mladšího muzikanta Václava Noida Bárty. Za toho se provdala v roce 2006, ale v září 2008 došlo na rozvod. I přes to všechno jsou ale dotyční dodnes dobrými přáteli.

Poslední láskou této zpěvačky je Radek Filipi. Sním se Bílá seznámila roce 2015 na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka. Zatím to vypadá, že jim to klape a Lucie po jeho boku jenom září.