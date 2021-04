Týnuš Třešničková odpověděla na kritiku svého těla: Já své tělo miluju za to, co vše zvládlo, za to, že je zdravé

„Znáte pojem body shaming? Znamená to dehonestování nebo zesměšňování někoho na základě jeho fyzického vzhledu, především postavy. A po tom, co jsem pod videem, kde jsem v plavkách, musela číst dost ošklivé komentáře, bych chtěla napsat. NIKDY si nenechávejte od ostatních diktovat, jak byste měli vypadat. Nejhlavnější je, že se ve svém těle cítíte dobře a jste zdraví,“ uvedla ve svém komentáři.

Podle jejího názoru lidi, kteří mají potřebu shazovat ostatní kvůli tomu, jak vypadají, mají sami nějaké nevyřešené problémy. Když poníží někoho jiného, začínají se cítit lépe. Podle ní si netřeba podobné komentáře brát blízko k srdci. Jistou výjimku podle ní tvoří naši nejbližší, kteří nás dobře znají.

„Já své tělo miluju za to, co vše zvládlo, za to, že je zdravé a za to, že si můžu dopřát k jídlu, co se mi zachce a stále si držet stejnou váhu,“ vzkázala všem na závěr.

Fanoušci a sledující na Instagramu však Třešničkovou nenechali samotnou a mnozí ji podpořili.

„Ty komentáře byly opravdu nechutný…Proč lidi koukají na něco, co se jim nelíbí a už vůbec, že to komentují? A ještě tak hnusně. Já nijak velký komentátor nejsem, ale když vidím pěkné ženské tělo, ráda to řeknu a jdu makat na tom svém. Je dobře, že se takovými husami nenecháš odradit,“ napsala jedna sledující.

Někteří sledující nerozuměli tomu, jak ji někdo mohl napsat negativní komentáře a napsali jí spoustu lichotivých komentářů.

„Tak nějak vypadá fakt dobrá prdel,“ napsala jedna ze sledujících.

„Já nechápu…vždyť vypadáte úplně normálně. Mně se tedy rozhodně vaše postava Týnko líbí,“ napsala další.

„Žádná vyschlotina, ale strašně ti to sluší. Štíhlá v pase a výrazné boky, prostě pravá ženská,“ polichotil Týnuš další sledující.

„Máš dokonalou ženskou postavu, nevidím na ní jedinou chybičku, a ti co to nevidí, ať si pořídí brýle, chápu, že každému se líbí něco jiného, ale žena nemá být pouze kost a kůže, má být přesné taková, jaká chce být sama,“ připojuje se další.

Některé uživatelky se podělily se svojí zlou zkušeností a poděkovali Týnuš za takový příspěvek.

„Jakože máte překrásnou postavu a v poslední době je toho na IG tohohle bodyshamingu hodně… jsem vám vděčná za takový příspěvek…my starší se už se svým mateřským tukem vypořádáme, ale dříve se obávám o teen slečny, teda naše děti…mně odešla kamarádka na anorexii, ale navždy…stop takovým věcem,“ přiznala se jedna z uživatelek.

Objevily se však i negativní komentáře s dávkou kritiky. Někteří naznačovali, že za takové komentáře si může Týnuš sama tím, co dělá.

„Víte, ono ty negativní komentáře jsou daní za to, že máte takovou práci, že si de facto můžete vydělávat na Instagramu…možná ale není čemu závidět, já si například nedovedu představit jít takhle s kůží na trh a cizím lidem ukazovat svůj život…když se nad tím zamyslíte, možná byste byla mnohem šťastnější, kdybyste celý tento Instagram zrušili a měli byste klid…najdete si jiný zdroj obživy, možností je mnoho…“ vzkázala další uživatelka.

„Zajímavé, že komplimenty nebo komentáře typu ,chci tě …ʼ urážlivé nejsou a nikdo se proti nim nebrání. Když nechci číst komentáře, prostě je vypnu. Ale čekat jen na pěkné je samo o sobě směšné a naivní. Nikdy si lidé nebudou nalévat čistého vína, tak sundejte růžové brejličky a hned se Vám bude lépe žít,“ napsal další.

„Nechápu tento váš postoj. Když se někomu nelíbí vaše postava, neznamená to, že vám musí něco závidět. Stejně tak tvrdit, že milujete své tělo a přitom se musíte navážet do ostatních lidí. Bylo by jednodušší to ignorovat a troly nechat troly. Trolové nikdy nezmizí a jenom ukazujete, že nejste vyrovnaná s kritikou,“ napsala další sledující.