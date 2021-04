Kopřivová zavzpomínala na Dubaj a s nadhledem odpověděla na štiplavý komentář

Kopřivová zveřejnila snímek v plavkách, které odhalují její těhotenské bříško. To sama Veronika označila za „meloun“.

„Vzpomínám doma ze sedačky, poslouchám zprávy, koukám, jak venku poletuje sníh, a šilhám do chodby, kde stojí kufr. V hlavě se mi honí jediný plán. Určitě je vám jasný jaký,“ napsala tajemně Veronika.

Nutno podotknout, že pod fotkou se to začalo hemžit nejrůznějšími reakcemi. „Těhotenství vám sluší. Ať vše dobře dopadne,“ vzkázal Veronice například jeden z jejích fanoušků.

„Mít tu možnost, tak nabalím kufr, vezmu mimi a přítele a hurá za teplem. Ten sníh je depresivní,“ uvedla další uživatelka, která tak narážela na aprílové počasí v Česku, kdy po teplém počasí přišlo kruté ochlazení i se sněhem.

Reakce byly různé

Některé uživatelky pak psaly i své zkušenosti coby těhotné. „Neskutečně vám to Verunko sluší. Já jsem tedy v 27. týdnu, ale taky už mám bříško jako meloun. Utíká to,“ vzkázala jedna ze sledujících.

„Milá Veru, jeďte, pokud ještě můžete a hned! Jsme právě v Dubaji, jela jsem nakonec s kamarádkou a našimi dcerami a nejlepší rozhodnutí. Tady je svět normální. Nejradši bych tu zůstala,“ podpořila Kopřivovou jedna z uživatelek.

Nutno podotknout, že Veroničina láska k cestování se nesetkala s pochopením u všech: „Já bych tedy v cizině předčasně rodit nechtěla,“ napsala štiplavě jedna ze sledujících. Tento komentář však Veroniku nevyvedl z míry a odpověděla s nadhledem: „Však tam neroďte,“ vzkázala jí.

Veronika Kopřivová

Veronika Kopřivová je česká modelka a finalistka soutěže krásy Česká Miss 2012. V současné době má svůj e-shop s oblečením Just by Veronika, kde prodává oblečení ze zahraničí a svou vlastní navrženou značku Simply Self. Od roku 2015 do roku 2019 byla partnerkou českého hokejisty Jaromíra Jágra. Nyní je jejím přítelem Miroslav Dubovický, český model, kickboxer a trenér.