Lucie Bílá uspořádala online narozeninový koncert. Podívejte se na ukázku a přečtěte si, co jí vzkázali fanoušci

Na svém profilu na Instagramu zveřejnila zpěvačka sedmiminutové video, které zachycuje záběry jak ze samotného koncertu, tak i z toho co mu předcházelo.

„Moc děkuji, že jste se mnou oslavili mé narozeniny, děkuji za Vaše přání a za celý realizační tým Divadla Lucie Bílé děkuji z celého srdce i za Vaše příspěvky, nesmírně si toho vážím... Už se nemůžu dočkat chvíle, až Vás budu moci v našich krásných prostorách osobně přivítat,“ vzkázala Lucie svým fanouškům.

Fanoušci reagují

A jaká byla jejich reakce? Nutno podotknout, že soudě podle komentářů byli všichni nadšení.

„Bylo to nádherné. Děkujeme za krásný večer. Moc jsem si to užila,“ uvedla jedna ze sledujících.

Lidé zpěvačce psali, že koncert byl nejen krásný, ale také dojemný. „Lucinko, moc moc děkuji za Váš narozeninový koncert byl nejen krásný, ale i velice dojemný a ta kytice od Vašeho Rádi vyjádřila vše...“ uvedla její fanynka.

Někteří pak poznamenali, že je úžasná nejen Lucie, ale i její partner Radek. „Bylo to krásné jako vždy. Pohlazení po duši v této době,“ zaznělo také.

Lucie Bílá

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Lucie s hudbou začala již v roce 1984 a ze zpěvačky v rockové kapele se postupně stala naprostou špičkou a nyní patří mezi nejvýraznější osobnosti českého šoubyznysu.

Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík. V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.

Co se týče jejího soukromého života, zažila hned několik pádů a vzestupů. V 90. letech byl jejím partnerem producent Petr Kratochvíl, s nímž jí sice vztah nevyšel, ale narodil se jim syn Filip. S tím má Lucie dodnes krásný vztah. Dalším mužem po boku Lucie Bílé byl hudebník Stanislav Penk. I když zpěvačka věřila, že tento vztah potrvá navždy, jen rok po svatbě šli od sebe. Pár let poté se Lucie zamilovala do mladšího muzikanta Václava Noida Bárty. Za toho se provdala v roce 2006, ale v září 2008 došlo na rozvod. I přes to všechno jsou ale dotyční dodnes dobrými přáteli.

Poslední láskou této zpěvačky je Radek Filipi. S ním se Bílá seznámila v roce 2015 na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka. Zatím to vypadá, že jim to klape a Lucie po jeho boku jenom září.