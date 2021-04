„Říkej si co chceš, ale kdyby byl Jarda kopáč ve výkopu, ani o něj neopřeš kolo,“ padlo na adresu partnerky Jágra

Dominika Branišová se s Jágrem seznámila v jednom z pražských klubů, kde tehdy pracovala jako manažerka. Poté, co se dali dohromady, Dominika si smazala všechny účty na sociálních sítích jednak proto, aby chránila své soukromí, ale také proto, aby se nikdo nehrabal v její minulosti. Situace se však změnila po roce, kdy si Branišová opět založila profil na Instagramu, vrátila se také k modelingu a začala se objevovat v mediích. Mnozí na ni začali útočit a tvrdí, že Jágra využívá k získání slávy.

Mladá modelka proto měla potřebu reagovat na tyto komentáře a na svém účtu na Instagramu napsala:

„Neustále mi chodí komentáře a zprávy typu: ‚Dříve po tobě neštěkl ani pes, jde ti jen o to se zviditelnit.‘ Ráda bych se k tomu vyjádřila, abych ušetřila čas sobě i vám. Nikdy jsem se neúčastnila žádné soutěže Miss ani nepřemýšlela o tom, že bych šla na casting. Jednoduše proto, že jsem netoužila po tom, aby se o mně psalo v novinách nebo mluvilo v televizi. Nevím, zda to některým lidem přináší dobrý pocit ze sebe samých, ale já nikdy neměla potřebu se tímto způsobem ujišťovat sama o sobě,“ uvedla.

Dodala, že modelingu se věnuje od svých 16 let a díky tomu cestovala po světě. Přiznala se, že v Česku nedostávala mnoho zakázek, protože se o ní nepsalo a také proto, že svým vzhledem nepřevyšuje ostatní.

Zdůraznila, že v zahraničí měla několik stálých klientů a proto si na nedostatek práce rozhodně stěžovat nemohla. U svých klientů prý byla oblíbená ne kvůli své kráse, ale spíše kvůli svému chování.

„Byla jsem se svým životem naprosto spokojena a nic mi nechybělo. Osud tomu ale chtěl jinak a já nyní dostávám více pracovních příležitostí v Čechách. Každou takovou nabídku beru s pokorou a vděčností. Rozhovory poskytuji pouze, pokud je to spojené s propagací nějaké spolupráce, jinak je striktně odmítám. Více už se na toto téma vyjadřovat nebudu. Všem ostatním děkuji za podporu,“ dodala na závěr svého komentáře.

Většina sledujících Dominiku podpořila a připsala tato tvrzení závisti:

„Nemusíš nic vysvětlovat tomu našemu závistivému rybníčku,“ uvedla jedna ze sledujících.

„Na tohle nemá cenu reagovat. Lidi jsou závistivý. Kdyby nebyli, vůbec by vám tohle nepsali a naopak, vám to přáli,“ stojí v dalším komentáři.

„Já jenom žasnu kolik nenávistných a závistivých lidí žije v naší zemi. Buď sama sebou a nenech se nikým odradit. Je to tvůj život a rozhodně si ho před nikým nemusíš obhajovat. Hodně štěstí,“ uvedla jedna uživatelka.

Našli se však i sledující, které Dominičina slova nepřesvědčila.

„Dominiko, říkej si co chceš, ale kdyby byl Jarda kopáč ve výkopu, ani o něj neopřeš kolo a jestli pak budeš ve 40 připravena mít vedle sebe 65,“ napsala uživatelka s narážkou na velký věkový rozdíl zamilovaného páru.

Mnozí také zpochybňovali její modelingovou kariéru:

„No, a práce v Miláně? Nebudou to stejné nesmysly, jako blábolí o Číně? Já jsem prozatím viděla zmíněnou jednu jedinou kampaň nějaké totálně neznámé značky??? To je docela málo za 10 let tvrdé modelingové práce! Jaká je to pracovní výkonnost? Jedno promile? Myslíte si, že si Domča zaslouží jít v 25 letech do důchodu?“ napsala ve svém zlobném komentáři jedna sledující.

„Dominiko, mohla byste nás prosím seznámit s Vaší zářnou kariérou modelky? Jistě máte někde z minulosti nafocené kampaně, fotky z přehlídek nebo alespoň uvést módní domy, klienty, kteří Vám dávali práci. Při zadání Vašeho jména vypadne jen to, že jste s Jágrem...víte, slova, co píšete, jsou takovou prázdnou slámou, která nejsou podložená činy. Dejte nám něco sem na Ig, co zavře pusu a vyvrátí důvod Vám nevěřit,“ tvrdí další sledující a dodává: „Nevěřím, že potkat v baru 50 letého muže, který by byl ,obyčejný’ a přesto fajn a pracoval by jako třeba prodavač...tak byste tohle nepsala a vůbec... jestli byste si s ním začala. Být namyšlená na to, že si Vás vybral Jágr, který už začíná být, co se týká žen...karikatura sebe sama a je tak trochu za zenitem....no, nevím. Ale určitě je to z Vaší strany láska nebeská, že?“