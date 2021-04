Burešová se předvedla jako sexy Beyoncé. Podle fanoušků je lepší než originál

V této krásce dříme neskutečný talent. Ostatně, dokázala to i svým posledním vystoupením ve zmiňované show, kde ji čekalo pořádně náročné číslo. Proměnila se totiž v pěveckou divu Beyoncé. Samotná Eva byla touto proměnou velmi potěšena a těšila se na to, že se zase na chvilku může vžít do její kůže.

„V ten den vzniklo opravdu hodně selfie. Jak jinak, když jste opět Beyonce na jeden den. Díky @tvojetvarmaznamyhlas jsem se v Bey mohla proměnit už podruhé a já jsem za to fakt šťastná, protože takové show, jako má ona, tady nikdy nezažijeme. Koukněte dnes na Novu a na další díl Tvoje tvář má známý hlas. S @mareklambora jsme opravdu zamakali, aby jsme ukázali, co v nás je,“ vzkázala prostřednictvím Instagramu svým fanouškům před nedělním vystoupením.

Na jejím účtu na sociální síti tak přibylo hned několik fotografií, na kterých uživatelům ukázala, jak moc jí to sluší.

Následně sdílela ještě pár fotek z vystoupení, u kterých napsala, že opravdu miluje svou práci.

Reakce na sociální síti

A co na to lidé? Eva se od svých fanoušků záhy dočkala jen samých pozitivních reakcí. Někteří jí psali, že jí tento look a proměna opravdu sluší.

„Nádherná ženská,“ žasli a další dodávali: „Jste krásná.“

„Vypadáte jak dvojče Beyoncé, jste si strašně moc podobné!“ uváděli další.

A s tímto názorem souhlasili i jiní příznivci: „Úžasný jste!!! Ta podoba se povedla.“

A když přišla řeč na samotné vystoupení, i tady bylo hodnocení více než dobré.

„Lepší než originál,“ mysleli si lidé.

Ti, kteří show nestačili zhlédnout, psali, že se na tento díl velmi těší.

„Už se moc těším! Krásná jsi!“ podotýkali.

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas.

Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.

V poslední době je často spojována s kuchařem Přemkem Forejtem. Už dříve se totiž objevily zvěsti o tom, že si spolu tito dva začali milostný románek. Pár po dlouhých měsících mlžení tuto informaci potvrdil. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas.